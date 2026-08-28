Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Más de 600 personas estarán involucradas en el riguroso operativo de seguridad y logística para el esperado partido entre Alianza Valledupar y Atlético Nacional, programado para el sábado 29 de agosto a las 8:30 p. m., en el estadio Armando Maestre Pavajeau. De acuerdo con la información divulgada por la Administración Municipal y replicada por el medio EL PILÓN, este despliegue busca garantizar la convivencia y la seguridad tanto de los asistentes al estadio como de los ciudadanos en otros puntos estratégicos de Valledupar.

Sigue a PULZO en Discover

La coordinación del dispositivo está a cargo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Valledupar, en conjunto con la Policía Metropolitana, organismos de socorro y otras instituciones relevantes. Según detallaron las autoridades, el operativo no se concentrará únicamente en el escenario deportivo: también se dispondrá presencia en sitios clave como el balneario Hurtado, los alrededores del estadio y en los accesos viales a la ciudad.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Alcides Pareja, explicó que "esta medida tiene como propósito garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana de los aficionados dentro y fuera del estadio, así como proteger la vida e integridad de las personas en los diferentes puntos de concentración antes, durante y después del partido".

El esquema de seguridad estará compuesto por 320 uniformados de la Policía Nacional, 258 personas encargadas de la logística, 30 socorristas, 30 voluntarios de la Defensa Civil, ocho integrantes del Cuerpo de Bomberos de Valledupar, 13 gestores de convivencia, 15 miembros de la Policía de Tránsito y 10 agentes de la Secretaría de Tránsito Municipal. Todas las actividades serán supervisadas desde un Puesto de Mando Unificado, conocido como PMU, que se instalará en la Secretaría de Seguridad y Convivencia desde las 5:00 p. m. del día del partido.

Para el ingreso al estadio, la Administración estableció algunas restricciones estrictas: está prohibido portar banderas o trapos alusivos a los equipos, así como instrumentos musicales, pólvora y bebidas alcohólicas. No obstante, Alianza Valledupar confirmó a EL PILÓN que sí se permitirá el ingreso con la camiseta de cualquiera de las dos escuadras, aclarando la inquietud que tenían algunos hinchas de Atlético Nacional. Las autoridades precisaron, además, que solo se permitirá el ingreso de niños a partir de los 7 años y únicamente en la tribuna occidental, siempre acompañados por un adulto responsable. El llamado de las autoridades es a respetar las normas para vivir una jornada deportiva en tranquilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las medidas de seguridad para el partido entre Alianza Valledupar y Atlético Nacional?

Las medidas de seguridad establecidas incluyen la prohibición de ingreso de banderas, trapos, instrumentos musicales, pólvora y bebidas alcohólicas al estadio. Además, solo podrán ingresar niños desde los 7 años de edad a la tribuna occidental acompañados de un adulto responsable. Habrá presencia policial y de organismos de socorro tanto en el estadio como en puntos estratégicos de Valledupar, todo coordinado desde un Puesto de Mando Unificado.

¿Se puede ingresar con la camiseta de Atlético Nacional al estadio Armando Maestre Pavajeau?

Sí, según confirmó Alianza Valledupar a EL PILÓN, se permitirá el ingreso con la camiseta de cualquiera de los dos equipos, incluido Atlético Nacional, tanto en la tribuna occidental como en la oriental. La restricción solo aplica sobre banderas, trapos y los demás elementos señalados en las medidas de seguridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z