Camila Osorio se despidió del cuadro individual del US Open 2026, luego de caer este lunes ante la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, por 6-2 y 6-4, en la primera ronda del torneo que se disputa en Nueva York.

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La colombiana tuvo como principal desafío enfrentar a una de las grandes favoritas al título y actual defensora del campeonato. El encuentro se disputó en la Arthur Ashe Stadium, la cancha principal del complejo estadounidense.

Cómo fue el partido de Camila Osorio contra Sabalenka

Sabalenka tomó rápidamente el control del partido y consiguió imponerse en el primer set por 6-2. La potencia de sus golpes y su capacidad para encontrar puntos ganadores le permitieron marcar diferencias frente a la colombiana.

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Primer paso al tricampeonato 😉 Aryna Sabalenka🇧🇾 abre su camino en el #USOpen con victoria sobre Camila Osorio🇨🇴 por 6-2 6 6-4 🔍La bielorrusa está obligada a ganar el título para tener chances de mantener el No.1 del mundo pic.twitter.com/LR76FzyckU — Iván Aguilar (@ivabianconero) August 31, 2026

La historia tuvo algunos cambios durante el segundo parcial. Osorio logró competir de igual a igual en varios pasajes y puso en dificultades a la bielorrusa, especialmente cuando tuvo oportunidades para presionar su servicio.

Es más, hubo momentos en los que Sabalenka tuvo que recurrir a puntos de gran nivel para salir de algunos momentos complicados. La colombiana llegó incluso a recuperar un quiebre en el segundo set, aunque la número uno volvió a tomar ventaja posteriormente.

Finalmente, Sabalenka cerró el partido con un 6-4 en el segundo parcial y avanzó a la segunda ronda. La victoria también le permitió comenzar con triunfo su camino en busca de un tercer título consecutivo en Nueva York.

Para Osorio, la derrota significa su eliminación del cuadro individual, pero no el final de su participación en el último Grand Slam de la temporada.

La tenista colombiana continuará en el US Open en la modalidad de dobles, donde competirá junto a la checa Nikola Bartunkova. Allí tendrá una nueva oportunidad de seguir representando al país en el torneo estadounidense.

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La participación de Osorio ante Sabalenka dejó, además, varios momentos de buen tenis frente a la mejor jugadora del mundo, en un escenario de máxima exigencia como la Arthur Ashe.

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