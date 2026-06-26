La participación de María Camila Osorio en Wimbledon 2026 tendrá un ingrediente muy especial. Más allá de su camino en el cuadro individual, la mejor tenista colombiana de la actualidad protagonizará uno de los partidos que más expectativa ha despertado en el torneo al cruzarse con dos auténticas leyendas del deporte: Venus y Serena Williams.

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La cucuteña tendrá una doble misión en el tercer Grand Slam de la temporada. En la modalidad de sencillos debutará contra la suiza Simona Waltert, mientras que en dobles hará equipo con la argentina Solana Sierra. Precisamente en esa competencia será donde escriba una página inédita para el tenis colombiano.

En la primera ronda del cuadro de dobles, Osorio y Sierra se medirán a las hermanas Williams, consideradas por muchos como la pareja más dominante en la historia del tenis femenino. El duelo marcará la primera vez que la colombiana comparte la cancha con dos de las deportistas más importantes que ha tenido este deporte.

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El regreso de Venus y Serena a Wimbledon también ha despertado una enorme expectativa. Las estadounidenses recibieron una invitación especial para disputar el torneo y volverán a competir juntas en el All England Club, un escenario que conocen a la perfección y donde construyeron buena parte de su legado al conquistar seis títulos de dobles.

Para Osorio, el partido representa mucho más que un compromiso de primera ronda. Enfrentar a dos referentes que transformaron el tenis femenino y dominaron el circuito durante años supone uno de los mayores desafíos de su carrera y una oportunidad única para seguir ganando experiencia en la élite.

Antes de ese esperado encuentro, la colombiana tendrá su estreno en el cuadro individual, programado para el 30 de junio, cuando buscará avanzar frente a Waltert. Luego, el 2 de julio, llegará el duelo de dobles que concentrará buena parte de la atención del torneo.

La tenista de 24 años llega a Londres después de completar su preparación sobre césped, una superficie en la que ya ha demostrado que puede competir al máximo nivel. De hecho, en una edición anterior de Wimbledon consiguió instalarse en la tercera ronda, uno de los mejores resultados de su carrera en un Grand Slam.

Con varios títulos en el circuito de la WTA y consolidada como la número uno del tenis colombiano, Osorio sigue afianzándose entre las principales representantes del deporte nacional. Ahora tendrá por delante un reto que pocos jugadores pueden contar: medirse frente a Venus y Serena Williams en el torneo más tradicional del mundo.

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Independientemente del resultado, el encuentro ya tiene un lugar reservado entre los momentos más importantes de la carrera de la colombiana, que buscará aprovechar la oportunidad para seguir demostrando que pertenece al grupo de tenistas capaces de competir en los escenarios más exigentes del circuito internacional.

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