La Copa del Mundo 2026 no solo está moviendo emociones en las canchas. También está impulsando una fuerte batalla por las audiencias, con cifras que reflejan el interés masivo de los colombianos por seguir el torneo desde la televisión y las plataformas digitales.

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A dos semanas del inicio del Mundial, Caracol Televisión aseguró que se mantiene como el medio más visto por los aficionados al fútbol en Colombia. Según datos reportados por IBOPE, la cobertura del Gol Caracol registra un promedio de ‘share’ de 64,8 % y un rating de 10,9 %, números que, de acuerdo con la compañía, representan una audiencia superior a los 34 millones de personas durante los primeros días del campeonato.

El canal también destacó que la diferencia frente a su principal competidor alcanza el 80 % en señal abierta, un comportamiento que, según sus cifras, convierte a esta edición de la Copa del Mundo en la más vista de las últimas seis disputadas.

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Transmisiones del Mundial 2026

El fenómeno también se trasladó al entorno digital. Desde el arranque del torneo, el pasado 11 de junio, las plataformas de la compañía acumulan más de 547 millones de visualizaciones. Dentro de ese ecosistema, Gol Caracol concentra la mayor parte del consumo con más de 362 millones de reproducciones.

Los encuentros de la Selección Colombia han sido uno de los principales motores de ese crecimiento. De acuerdo con los datos divulgados, los partidos de la ‘Tricolor’ ya superan los 100 millones de visualizaciones en las distintas plataformas digitales de la empresa.

Otra de las plataformas que registra números destacados es Ditu. La aplicación acumula más de 110 millones de reproducciones totales y cerca de 4,5 millones de horas consumidas desde el inicio de la Copa del Mundo.

Los dos compromisos disputados por Colombia en la fase de grupos figuran entre los contenidos más vistos dentro de la plataforma, con un promedio de 2,3 millones de reproducciones por encuentro.

Mundial histórico para la cobertura de Caracol Televisión

Mientras el Mundial avanza en México, Estados Unidos y Canadá, la cobertura continúa con equipos periodísticos desplegados en las tres sedes del torneo. La edición de 2026, además, tiene un ingrediente adicional: es la primera Copa del Mundo de la historia que reúne a 48 selecciones, lo que ha ampliado el calendario de partidos y el interés de las audiencias en diferentes mercados.

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