Escrito por:  Redacción Deportes
Ago 29, 2026 - 11:46 am

El mundo del ciclismo está impactado con la caída de Tadej Pogacar este sábado, en la octava etapa de La Vuelta a España. El que era el máximo candidato a ganar el título, una vez más, tuvo que abandonar por las consecuencias del golpe.

Aunque aún no hay un parte oficial, las transmisión sí mostró todas las consecuencias de esta caída en el cuerpo del ciclistas esloveno. La parte izquierda de su cara quedó con varias heridas en la ceja, el pómulo y otras partes que se cubrieron de sangre.

Pero quizás lo más sorprendente es lo que pueda pasar con otras partes de su cuerpo. Pogacar se subió a la ambulancia con su brazo izquierdo completamente inmovilizado y aunque podía caminar por cuenta propia, no movía su brazo en absoluto. El hombro y la clavícula estaba completamente destrozada.

Estas son algunas sorprendentes imágenes de cómo quedó:

Tadej Pogacar abandonó La Vuelta a España, aunque era el mayor opcionado a ganarla y ahora se espera una comunicación oficial de su estado de salud, aunque se espera lo peor.

 

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