El mundo del ciclismo está impactado con la caída de Tadej Pogacar este sábado, en la octava etapa de La Vuelta a España. El que era el máximo candidato a ganar el título, una vez más, tuvo que abandonar por las consecuencias del golpe.

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Aunque aún no hay un parte oficial, las transmisión sí mostró todas las consecuencias de esta caída en el cuerpo del ciclistas esloveno. La parte izquierda de su cara quedó con varias heridas en la ceja, el pómulo y otras partes que se cubrieron de sangre.

Pero quizás lo más sorprendente es lo que pueda pasar con otras partes de su cuerpo. Pogacar se subió a la ambulancia con su brazo izquierdo completamente inmovilizado y aunque podía caminar por cuenta propia, no movía su brazo en absoluto. El hombro y la clavícula estaba completamente destrozada.

Estas son algunas sorprendentes imágenes de cómo quedó:

El momento definitivo: Tadej Pogacar decidió no volver a subirse a la bicicleta y así confirma su abandono de La Vuelta. 😥 🖥️ Sigue La Vuelta en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/HiPsLFwmN9 — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) August 29, 2026

¡NOS ROMPE EL CORAZÓN VERTE ASÍ! No pueden decir que Tadej Pogacar no es un guerrero. El esloveno aún con muchas lesiones intentó subirse a la bicicleta para retomar la carrera, pero no pudo. 🫂🥺 📺 Más Ciclismo en el Plan Premium de Disney+. pic.twitter.com/fjFBap1DTv — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) August 29, 2026

Tadej Pogacar abandonó La Vuelta a España, aunque era el mayor opcionado a ganarla y ahora se espera una comunicación oficial de su estado de salud, aunque se espera lo peor.

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