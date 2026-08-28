La séptima etapa de la Vuelta a España 2026 dejó una de las imágenes más impactantes de la jornada. El ciclista belga Luca Van Boven, del Lotto-Intermarché, sufrió una fuerte caída mientras hacía parte del pelotón y terminó estrellándose contra un muro en un tramo urbano del recorrido.

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El accidente ocurrió cuando la carrera avanzaba a gran velocidad por una zona estrecha. Según las imágenes difundidas durante la transmisión, Van Boven tuvo un contacto con un corredor del XDS Astana al pasar por un resalto ubicado en un cruce peatonal. El movimiento hizo que perdiera el control de su bicicleta y se desviara hacia uno de los costados de la vía.

En cuestión de segundos, el corredor salió despedido de la trayectoria del pelotón y terminó impactando contra una pared. La bicicleta quedó tirada a su lado, mientras una nube de polvo se levantó por el golpe. La transmisión posteriormente mostró al grupo principal continuar con la competencia.

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La dura caída de Luca Van Boven por el despiste de un corredor del Astana en la Vuelta a España.pic.twitter.com/HtslAt2aVI — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) August 28, 2026

La caíd despertó preocupación debido a la violencia del impacto. Por ahora, los reportes conocidos no entregan un diagnóstico médico detallado sobre las lesiones que pudo sufrir Van Boven, por lo que cualquier versión sobre su estado físico deberá ser confirmada por su equipo o por la organización de la Vuelta.

Cómo le ha ido a Van Boven

Van Boven, de 26 años, disputa en 2026 su segunda participación en la Vuelta a España. El belga forma parte del Lotto-Intermarché y había conseguido mantenerse dentro de la competencia durante las primeras jornadas.

Los registros de la carrera lo ubicaban entre los participantes de la edición de este año.

El accidente se produjo en una edición que ya ha tenido varios episodios complicados. La carrera sufrió anteriormente la cancelación de una jornada de montaña debido a una fuerte tormenta de granizo, que obligó a detener la competencia por las condiciones de la carretera.

La séptima etapa, entre Vall d’Alba y Aramón Valdelinares, tuvo 149.8 kilómetros y una llegada en alto, con varios puertos de montaña antes de la meta. La jornada también tuvo protagonismo colombiano, con Juan Felipe Rodríguez e Iván Ramiro Sosa entre los seis primeros de la etapa y Harold Tejada ascendiendo al noveno puesto de la clasificación general.

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Mientras la carrera continuaba, la atención se concentró por algunos minutos en Van Boven, cuya aparatosa caída volvió a mostrar los riesgos que enfrentan los corredores cuando el pelotón atraviesa sectores urbanos a gran velocidad.

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