Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El estadio Hernán Ramírez Villegas, símbolo deportivo y cultural de Pereira, no abrirá sus puertas durante el resto del año 2026. Esta decisión surge después de los graves daños estructurales provocados por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, lo que impide tanto actividades deportivas como culturales hasta nuevo aviso. Así lo confirmó Yuri Galeano, directora de la Corporación Deportiva de Pereira (Cordep), entidad encargada de la administración del estadio, en declaraciones reseñadas por El Diario.

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De acuerdo con la directora de la Cordep, la información suministrada por los expertos determinó que, para preservar la seguridad de los usuarios, ni la corporación ni la administración municipal pueden habilitar el escenario en lo que queda del año. El proceso de recuperación implica intervenciones en mampostería y refuerzos estructurales, los cuales dependerán del diagnóstico que realice un patólogo especializado en estructuras. La decisión, según la funcionaria, busca garantizar que, cuando el estadio reciba público de nuevo—ya sea en partidos de fútbol o eventos masivos—, las condiciones estén realmente seguras para sus más de 30.000 usuarios habituales y hasta 50.000 en actividades culturales.

Sobre el avance de las obras, Galeano explicó que el consorcio a cargo suspendió temporalmente su trabajo tras el sismo, para verificar un ambiente seguro antes de reanudar las labores. Actualmente, se desarrollan actividades en la cancha y la pista, pero las obras sobre la cubierta permanecen detenidas. Además, la directora señaló la necesidad de un análisis patológico exhaustivo antes de intervenir elementos como sistemas de iluminación y altavoces, para descartar riesgos adicionales.

Al describir el estadio tras el terremoto, Galeano relató cómo al recorrer sus instalaciones halló escombros de ladrillos, principalmente en los túneles y el tercer piso, y abundantes vidrios rotos en la zona occidental. Este panorama motivó la decisión de anteponer la integridad de los asistentes a cualquier intento por acelerar la reapertura.

Finalmente, respecto al tiempo estimado de reapertura, la directora solicitó paciencia y prudencia. Recalcó que además del estadio, en la ciudad existen otras instituciones que también enfrentan procesos de recuperación, por lo que la información sobre la reapertura dependerá del avance de los diagnósticos y de futuras evaluaciones responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué sigue cerrado el estadio Hernán Ramírez Villegas en Pereira y cuándo podría reabrir?

El estadio permanece cerrado debido a los daños provocados por el terremoto del 10 de agosto. La recuperación implica reparaciones en mampostería y reforzamientos estructurales recomendados por expertos. De acuerdo con la directora de la Cordep, Yuri Galeano, no existe una fecha concreta para la reapertura, ya que se priorizan los estudios y la seguridad de los usuarios antes de permitir el acceso nuevamente.

¿Qué significa hacer un ‘análisis patológico’ en una estructura como el estadio Hernán Ramírez Villegas?

El análisis patológico en estructuras consiste en un estudio especializado para identificar daños y debilidades tras eventos como sismos. Según la directora de la Cordep, este procedimiento es fundamental para determinar si sistemas como luces y altavoces, así como otras zonas, representan un riesgo y para definir las obras necesarias para garantizar condiciones seguras antes de reabrir al público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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