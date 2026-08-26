Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Pereira avanza en la recuperación gradual de la movilidad urbana tras los cierres preventivos derivados del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. De acuerdo con la Alcaldía, varias vías del centro, inicialmente cerradas por el riesgo que representaban edificaciones afectadas, ya permiten nuevamente la circulación de vehículos y peatones. Este proceso se ha ejecutado bajo la coordinación de la Secretaría de Infraestructura, la Dirección de Gestión del Riesgo (DIGER), el Instituto de Movilidad y la Policía Metropolitana, con el propósito de restablecer la normalidad sin comprometer la seguridad de la comunidad.

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El director del Instituto de Movilidad, Mauricio Vega López, explicó que los primeros cierres fueron una medida de protección mientras se verificaban los daños estructurales y se programaban las demoliciones necesarias. Actualmente, el enfoque está en devolver gradualmente la movilidad al área central de la ciudad y facilitar así la reactivación de las actividades comerciales, laborales y de transporte que dependen directamente de este sector.

De acuerdo con lo comunicado el miércoles 26 de agosto, la carrera 4.ª, 5.ª, 10.ª y 12.ª ya están completamente habilitadas. La carrera 6.ª presenta restricciones en los cruces con las calles 13 y 17, mientras en la carrera 7.ª solo hay paso hasta la calle 14. La carrera 8.ª está permitida hasta la calle 24 y reabre luego de la calle 13; la 9.ª hasta la calle 14 y la 11.ª hasta la calle 12. La Avenida 30 de Agosto está habilitada por completo, mientras que la calle 13 mantiene restricciones en las intersecciones con la 6.ª y la 7.ª. Pese a estos avances, el sector de la Plaza de Bolívar sigue cerrado por trabajos pendientes y condiciones de riesgo.

La administración municipal anunció que, desde el jueves 27 de agosto, la Avenida del Ferrocarril en sentido Dosquebradas–Pereira será cerrada temporalmente por demoliciones, condición indispensable para restablecer la operación plena del Megabús, el sistema de transporte masivo que conecta diariamente a Pereira y Dosquebradas. Ante este cierre, las autoridades recomendaron planear los desplazamientos y optar por rutas alternas, como la carrera 7.ª hasta la calle 13, o la carrera 11.ª con conexiones hacia la 4.ª o la Avenida del Río. Agentes de tránsito estarán presentes para guiar a los conductores durante las modificaciones.

La recuperación de la movilidad tiene un fuerte componente económico. Las restricciones han perjudicado notablemente a comerciantes, empresarios y empleados que dependen de la actividad en el centro. Por ello, cada vía reabierta representa una oportunidad para la reactivación comercial y social. Según Vega, la administración mantiene como prioridad la protección de la vida, pero sin dejar de trabajar en la reactivación integral de la ciudad. Se espera que nuevos corredores sean habilitados conforme avancen las demoliciones y disminuyan los riesgos estructurales.

Pereira inicia así el proceso de retorno a la normalidad, aunque algunos cierres temporales seguirán presentes mientras continúan las acciones para mitigar los daños provocados por el terremoto.

¿Qué vías principales están habilitadas en el centro de Pereira tras el terremoto?

La habilitación de corredores clave en el centro de Pereira ha sido paulatina. Actualmente, están en funcionamiento total la carrera 4.ª, 5.ª, 10.ª y 12.ª, mientras que la carrera 6.ª y la 7.ª presentan limitaciones puntuales en ciertos cruces. La Avenida 30 de Agosto opera normalmente, y otras rutas permanecen restringidas en sectores específicos donde persisten riesgos.

¿Por qué es necesario cerrar temporalmente la Avenida del Ferrocarril en Pereira?

El cierre de la Avenida del Ferrocarril, en el sentido Dosquebradas–Pereira, responde a la necesidad de demoler estructuras dañadas por el terremoto. Estas intervenciones son fundamentales para garantizar la seguridad de los usuarios y permitir la reactivación total del Megabús, considerado un sistema estratégico para la movilidad entre Pereira y Dosquebradas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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