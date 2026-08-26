El Gobierno Nacional anunció nuevos apoyos económicos para las familias afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, con el objetivo de atender las necesidades más urgentes de quienes perdieron sus viviendas y medios de subsistencia.

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Las ayudas fueron anunciadas por el presidente Abelardo de la Espriella durante sus recorridos por Chocó y Valle del Cauca.

En Chocó, las familias damnificadas recibirán un subsidio mensual de $875.452 durante tres meses. La entrega de los recursos comenzará este miércoles 26 de agosto y cada núcleo familiar censado podrá recibir en total $2.626.356 durante el periodo establecido.

El dinero busca cubrir gastos esenciales como el pago de un arriendo temporal, alimentación y la adquisición de productos de primera necesidad.

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Para Buenaventura, uno de los territorios más afectados, el Gobierno estableció una ayuda mayor.

Las personas que perdieron sus viviendas recibirán $1.050.000 mensuales durante tres meses, para un total de $3.150.000 por familia. El texto señala que la entrega también está prevista para iniciar el 26 de agosto.

El mandatario calificó la situación de la zona costera de Buenaventura como de “dimensiones apocalípticas” y destacó la necesidad de acelerar la respuesta estatal mientras avanzan los proyectos de reconstrucción y recuperación de las comunidades.

Además, el Gobierno designó a Juan Manuel Muñoz como gerente encargado de coordinar las labores de reconstrucción e infraestructura en el Valle del Cauca. Su responsabilidad será articular la atención humanitaria, supervisar el censo de viviendas destruidas y coordinar las obras públicas con las autoridades locales.

Los subsidios hacen parte de las medidas de emergencia adoptadas para brindar liquidez inmediata a las familias damnificadas mientras se desarrollan soluciones habitacionales permanentes y avanzan las labores de recuperación en las zonas afectadas.

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