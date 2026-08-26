Por: Portal Bogotá

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La Fundación Solidaridad por Colombia anunció recientemente los detalles logísticos para quienes participarán en la Carrera de la Solidaridad 2026, uno de los eventos deportivos y sociales más significativos del país. De acuerdo con la información oficial, las personas inscritas podrán reclamar sus kits de competencia el viernes 28 y sábado 29 de agosto en el Cubo de Colsubsidio, localizado en la carrera 30 # 52 - 77. El espacio estará habilitado entre las 9:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, un horario pensado para facilitar la entrega a la mayoría de los corredores. Es importante resaltar que la organización estableció que quienes no puedan asistir personalmente podrán enviar a otra persona en su representación, siempre y cuando presente una carta de autorización escrita y la fotocopia del documento de identidad del participante. El reglamento es estricto en cuanto a los tiempos: el día del evento no se entregarán kits bajo ninguna circunstancia.

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La inscripción a la Carrera de la Solidaridad 2026 incluye varios beneficios importantes, según la Fundación Solidaridad por Colombia: puntos de hidratación, atención de primeros auxilios, frutas, camiseta oficial del evento, certificado de participación, medalla conmemorativa, tula y el número del corredor. Estos elementos buscan motivar la participación y garantizar una experiencia segura tanto para atletas profesionales como para aficionados.

Esta carrera tiene un rasgo distintivo, pues es la única en Colombia que parte desde el emblemático Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, lo que le otorga un atractivo especial para corredores y público en general. Además, el recorrido está diseñado en cuatro distancias diferentes, adaptadas para el nivel físico y la preparación de cada persona participante, promoviendo la inclusión y la participación masiva.

La Carrera de la Solidaridad se destaca, además, como una movilización social que ha impactado la vida de más de cinco millones de colombianos. Cada inscripción suma recursos para los programas de la Fundación Solidaridad por Colombia, que benefician a miles de niños y familias del país. La importancia social y el carácter colaborativo de este evento lo convierten en una cita clave para quienes desean unir deporte y compromiso social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo reclamar el kit de la Carrera de la Solidaridad 2026 en Bogotá?

Según la Fundación Solidaridad por Colombia, los inscritos deberán acudir al Cubo de Colsubsidio, ubicado en la carrera 30 # 52 - 77, el viernes 28 o sábado 29 de agosto entre las 9:00 a. m. y las 8:00 p. m. Quienes no asistan personalmente podrán enviar a un tercero con carta de autorización y fotocopia del documento de identidad. No habrá entrega de kits el día del evento.

¿Qué beneficios se incluyen con la inscripción a la Carrera de la Solidaridad 2026?

De acuerdo con la información de la Fundación Solidaridad por Colombia, la inscripción ofrece puntos de hidratación, primeros auxilios, frutas, camiseta oficial, certificado de participación, medalla, tula y número de corredor. Estos beneficios buscan apoyar la experiencia e incentivar la participación en el evento deportivo y social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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