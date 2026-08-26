Por: El Espectador

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Una iniciativa liderada por BibloRed busca transformar la experiencia cultural en Bogotá al dotar de wifi gratuito y paneles solares a once Paraderos Paralibros Paraparques (PPP). Este anuncio se dio en el contexto de la celebración de los 488 años de la capital del país. De acuerdo con la información oficial de BibloRed, se seleccionaron 11 de los 95 paraderos de la red para implementar este proyecto innovador, conocido como PPP para la innovación.

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La estrategia tiene como objetivo combinar la lectura, la tecnología y la sostenibilidad, facilitando así el acceso al conocimiento para todos los ciudadanos. De hecho, la Red de Bibliotecas resaltó en un comunicado que los PPP para la innovación consolidan tanto los parques como los espacios públicos en lugares de encuentro, aprendizaje, participación comunitaria y acceso equitativo a la cultura. Los nombres de los paraderos seleccionados son Cruces, CDC Lourdes, Hippies, Virrey Norte, Gustavo Uribe Botero, Altablanca, Plazoleta de Usaquén, Nueva Autopista, Santa Ana y Country.

Este avance fue posible gracias a un convenio entre BibloRed y los Fondos de Desarrollo Local de Usaquén, Santa Fe y Chapinero. Andrea Victorino, quien dirige el área de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, así como de BibloRed, sostuvo que con estos nuevos Paraderos Paralibros Paraparques para la innovación, se intenta acercar la lectura a los parques, ampliando las posibilidades de encuentro con el conocimiento. Además, subrayó la importancia de incorporar conectividad gratuita y soluciones sostenibles para fortalecer dichos espacios como escenarios de aprendizaje, intercambio y participación, recordando que el acceso a la cultura también se construye en los territorios y la vida cotidiana capitalina.

En el marco de la festividad por el aniversario de Bogotá, la programación cultural se extenderá hasta finales de agosto, ofreciendo diversas actividades en diferentes espacios de la red. Entre los eventos destacados se encuentran ‘Voces que narran Bogotá’, programado para el 28 de agosto en la Biblioteca Pública Francisco José de Caldas – Suba, y ‘Bogotá en 100 años’, que tendrá lugar el 29 de agosto en la Biblioteca Pública La Victoria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son los Paraderos Paralibros Paraparques (PPP) de Bogotá?

Los Paraderos Paralibros Paraparques (PPP) de Bogotá son puntos ubicados en parques y espacios públicos, creados por BibloRed para fomentar la lectura, el aprendizaje y el acceso a la cultura. Han sido diseñados como lugares donde la ciudadanía puede encontrar libros y ahora, además, conectividad wifi gratuita y paneles solares en once de ellos, con el propósito de integrar la sostenibilidad y la tecnología al acceso comunitario del conocimiento, según explicó BibloRed.

¿Cuáles paraderos de Bogotá ofrecen wifi gratis y energía solar con el proyecto PPP?

De acuerdo con la información de BibloRed, los paraderos de Cruces, CDC Lourdes, Hippies, Virrey Norte, Gustavo Uribe Botero, Altablanca, Plazoleta de Usaquén, Nueva Autopista, Santa Ana y Country en Bogotá han sido seleccionados para ofrecer wifi gratuito y paneles solares como parte del proyecto PPP para la innovación, resultado de un convenio con los Fondos de Desarrollo Local de Usaquén, Santa Fe y Chapinero.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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