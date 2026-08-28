Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

El sorteo de la fase liga de la Conference League, celebrado el viernes 28 de agosto en Mónaco, determinó el destino del Getafe en su regreso a una competencia internacional. En esta ocasión, el club español, donde milita el lateral colombiano Johan Mojica, enfrentará una prueba exigente frente a dos rivales que sobresalen por su nivel: el Ajax de Países Bajos y el Brighton de Inglaterra.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con lo informado, el sorteo también ubicó al Getafe en el mismo grupo que el Lugano de Suiza, el Inter Escaldes de Andorra, el Iberia Tbilisi de Georgia y el Union Craiova de Rumania. Este panorama hace que la fase de grupos se presente diversa en términos de estilos de juego y viajes internacionales, ya que implica desplazamientos por distintos puntos de Europa. Según se confirmó, el Getafe oficiará como local en el Coliseum ante Brighton, Lugano e Inter Escaldes, mientras que los duelos de visita serán ante Ajax, Union Craiova e Iberia Tbilisi.

Vale resaltar que el regreso a la Conference League para los dirigidos por José Bordalás se concretó tras dejar en el camino al Partizán, en una serie que terminó con un apretado 4-3 en el marcador global. Con este avance, el equipo suma su cuarta participación histórica en torneos europeos, tras las ediciones de 2007-2008, 2010-2011 y 2019-2020, una muestra del crecimiento sostenido de la institución en el contexto internacional.

En cuanto a la programación, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), responsable de organizar la Conference League, señaló que publicará el calendario oficial de los encuentros a más tardar el domingo 30 de agosto. Se estableció que la fase liga contará con seis jornadas que se desarrollarán en las siguientes fechas: 15 y 22 de octubre, 5 y 26 de noviembre, y 10 y 17 de diciembre. Cada uno de los partidos representa un reto no solo deportivo, sino también logístico, tanto para el cuerpo técnico como para la plantilla.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles serán los partidos clave del Getafe en la Conference League 2024?

Según la información oficial del sorteo, el Getafe tendrá como partidos clave los duelos frente al Ajax y al Brighton, considerados por la organización como sus rivales de mayor exigencia en la fase liga. Estos encuentros captan la atención debido al historial internacional y la calidad de ambas escuadras, haciendo que la atención se centre especialmente en esas fechas.

¿Cómo se conformó el grupo del Getafe en la Conference League?

De acuerdo con lo que determinó el sorteo realizado en Mónaco, el grupo del Getafe está compuesto por Ajax, Brighton, Lugano, Inter Escaldes, Iberia Tbilisi y Union Craiova. El conjunto español enfrentará a cada uno de estos rivales tanto en duelos como local como visitante, un formato que exige adaptación al estilo y condiciones de clubes de diferentes países europeos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.