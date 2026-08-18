Por: France 24

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La salida de Kevin Lamour como director de operaciones de la FIFA, confirmada oficialmente el 17 de agosto, ha dejado al descubierto una profunda crisis al interior de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). Aunque la entidad evitó aclarar los motivos, la renuncia de Lamour coincidió con intensas críticas públicas hacia el presidente Gianni Infantino y su ambicioso proyecto "FIFA Forward Enterprise", que buscaba permitir la entrada de inversores privados en el negocio de la Copa del Mundo. De acuerdo con AFP, Lamour era una figura clave desde noviembre de 2024, ocupando el tercer lugar en la jerarquía, y contaba con una larga relación profesional con Infantino, además de experiencia previa como colaborador de Michel Platini en la UEFA.

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El plan propuesto por Infantino preveía crear una filial comercial valorada en unos 20.000 millones de dólares, vendiendo hasta un 20% a capital privado, con el objetivo de recaudar al menos 4.200 millones de dólares a cambio de acceso a derechos comerciales del Mundial y otras competencias. Según France24 y AP, esta iniciativa generó rechazo interno y externo. Lamour afirmó que empleados de la FIFA fueron “engañados” y criticó la falta de transparencia, calificando el proyecto como decisión unilateral de Infantino. Su postura enfrentó también la renuncia de Carlos Cordeiro, asesor de Infantino, quien lo consideró “un mal negocio para el fútbol”. Finalmente, la presión forzó a Infantino a dar marcha atrás ese mismo día, aunque las consecuencias de la controversia se mantuvieron.

La salida de Lamour se enmarca en un ambiente de creciente hostilidad hacia la gestión de Infantino. Tras conocerse el proyecto, federaciones europeas y confederaciones como la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf) hablaron de “ruptura fundamental de la confianza” y pidieron una revisión independiente de la conducta de Infantino. Según AP, la UEFA incluso amenazó con retirarse de los torneos de FIFA. Directivos como Richard Masters, de la Premier League, señalaron que el plan era incompatible con la naturaleza sin ánimo de lucro de la organización. Por su parte, organizaciones de derechos humanos, como Sport & Rights Alliance y Human Rights Watch, denunciaron que la salida de Lamour refleja un clima de intolerancia al disenso dentro de la entidad.

Adicionalmente, la crisis llega en un momento sensible para Infantino, quien aspira a la reelección en 2027, pero enfrenta la oposición de varias federaciones poderosas y la revisión de su elegibilidad debido a límites de mandato establecidos en 2016. La situación revela un entorno de tensiones políticas y éticas dentro del máximo órgano del fútbol mundial, cuyo futuro inmediato permanece incierto.

¿Por qué la salida de Kevin Lamour de la FIFA causó tanta polémica?

La renuncia de Kevin Lamour generó polémica porque fue vista como consecuencia de sus críticas al plan de Gianni Infantino para involucrar capital privado en los derechos comerciales del Mundial, proyecto que provocó malestar y denuncias de falta de transparencia. Su salida fue interpretada como un castigo al disenso, y varias organizaciones y federaciones criticaron el manejo de la situación dentro de la FIFA.

¿Qué proponía el proyecto FIFA Forward Enterprise y por qué fue descartado?

El proyecto FIFA Forward Enterprise buscaba crear una filial comercial valorada en unos 20.000 millones de dólares y vender una participación de hasta 20% a inversores privados, permitiendo así la entrada de capital externo en los derechos comerciales de la Copa del Mundo y otras competiciones. Fue descartado por la presión y el rechazo de dirigentes internos, federaciones, confederaciones y organizaciones que criticaron la falta de transparencia y los riesgos para el control y naturaleza de la FIFA.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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