Metro y medio de distancia: la obligación para conductores

Uno de los principales cambios es que los conductores de vehículos automotores deben mantener una distancia lateral mínima de 1.50 metros al adelantar a un ciclista. La disposición también aplica a usuarios de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana.

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Quien incumpla esta obligación se expone a la multa correspondiente a la infracción D.6 del Código Nacional de Tránsito. Además, si por no respetar esa distancia ocasiona lesiones o la muerte de un ciclista, su licencia de conducción podrá ser suspendida hasta por 10 años.

Esto significa que los conductores deberán calcular mejor sus adelantamientos y evitar pasar demasiado cerca de quienes se movilizan en bicicleta. La suspensión de la licencia no es automática: la ley contempla esa consecuencia cuando se producen lesiones o la muerte como resultado de incumplir la distancia mínima.

Más infraestructura y protección para ciclistas

La ley también compromete a las autoridades nacionales y territoriales a planear, construir, adecuar y mantener infraestructura segura para ciclistas y peatones. Los proyectos deberán incorporarse a los instrumentos de planificación correspondientes, con metas e indicadores.

Esto busca que la protección no dependa únicamente del comportamiento de los conductores, sino también de las condiciones de las vías. La normativa contempla, además, campañas de educación vial, medidas para mejorar la visibilidad de los usuarios y participación de colectivos de ciclistas y peatones en las políticas públicas.

La protección tendrá un enfoque diferencial para mujeres, niños, adolescentes y adultos mayores, considerados actores viales especialmente vulnerables.

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¿Qué pasa con los ciclistas?

La norma también contempla acciones pedagógicas para que los usuarios de bicicletas conozcan sus derechos, deberes y responsabilidades en la vía. Por eso, aunque refuerza las obligaciones de los conductores, no elimina la responsabilidad de los ciclistas de respetar las normas de tránsito.

La Ley 2635 de 2026 busca, en últimas, reducir los riesgos en las vías mediante tres frentes: distancia segura al adelantar, sanciones y mejores condiciones de infraestructura.