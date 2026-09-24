El Alto de Patios es uno de los senderos más recorridos por los ciclistas en el mundo, pues todos los días, por la cercanía en la ciudad y más, cientos de deportistas usan esta subida para entrenar, sobre todo muy temprano en las mañanas.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Nueva práctica de ciclistas prende las alarmas: van como locos y rompen normas de tránsito)

Sin embargo, esta es una vía que de cierta manera es estrecha y por ahí, además de los deportistas, pasan carros, buses, camiones, motos y mucho más, por lo que muchas veces se presentan incluso discusiones en la vía.

Eso, de hecho, fue lo que ocurrió en las últimas horas en Bogotá, pues en un video compartido en redes sociales quedó en evidencia que hubo una fuerte pelea entre un grupo de ciclistas y un grupo de motociclistas.

Lee También

Lo que se puede apreciar en el video, del que no se conocen muchos detalles sobre por qué inició el problema, es que uno de los motociclistas comienza a repartir golpes a los distintos deportistas que están ahí, por lo que los otros tratan de controlarlo. Finalmente, se evidencia que uno de los ciclistas coge al agresor por el cuello y lo tira al piso, controlándolo hasta que finaliza la grabación.

Esta fue la situación:

Esta no es la primera vez que ocurre una situación de este estilo, por lo que lo que piden muchos ciudadanos es que las autoridades impongan un control en ese lugar, puesto que muchas veces los ciclistas se sienten los dueños de la vía, mientras que otras los conductores, impacientes, les tiran el carro encima a los deportistas.

(Ver también: Avisan a dueños de ciclas en conjuntos: recibirían multa de $ 200.000 por práctica muy común)

Queda establecer qué fue realmente lo que ocurrió y por qué inició el problema entre el grupo de ciclistas y motociclistas.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.