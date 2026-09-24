Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a toda la familia a disfrutar el próximo domingo 4 de octubre de 2026 de una obra de teatro que promete conmover y dejar reflexiones profundas en el público. Se trata de ‘Yo no soy NN’, puesta en escena que se presentará gratuitamente en el Centro Cultural Compartir Sumapaz La Pilona 10, ubicado en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, a las 3:00 p. m. Esta actividad se enmarca dentro de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que promueve espacios culturales y de arte para todas las edades en la capital.

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La obra ‘Yo no soy NN’ cuenta la historia de Blanquita Buendía y su hijo, Ales Daniel, quienes viven en un entorno rural. Allí, el amor y la imaginación les permiten transformar los objetos cotidianamente presentes en significados de esperanza. Sin embargo, la trama se profundiza cuando Ales Daniel es arrebatado injustamente de su madre por la fuerza pública y presentado como NN, es decir, como una persona sin nombre o identidad reconocida. En medio de esta tragedia, la memoria y la dignidad se convierten en herramientas de resistencia frente al olvido.

De acuerdo con la información de Idartes, la obra se apoya en recursos escénicos como el clown, la ternura y la poesía visual para abordar la memoria de las víctimas de las 6.402 ejecuciones extrajudiciales cometidas en Colombia. A través de esta técnica mixta, la puesta en escena alterna entre el humor y la tragedia, dejando espacio tanto para la denuncia social como para la celebración de la vida y el acto de recordar.

La agenda cultural que promueve Idartes en espacios como el Centro Cultural Compartir Sumapaz La Pilona 10 ofrece la oportunidad de acceder a manifestaciones artísticas y fortalecer la memoria colectiva en la ciudad. La entrada al evento es gratuita y está abierta a todos los habitantes de Bogotá interesados en el teatro, la reflexión social y la construcción de memoria desde el arte.

¿Dónde se presentará la obra ‘Yo no soy NN’ en Bogotá y cuál es la entrada?

La obra se presentará en el Centro Cultural Compartir Sumapaz La Pilona 10, en Ciudad Bolívar (calle 66A sur #18U-12), al sur de Bogotá. La entrada será completamente gratuita, como parte de la oferta cultural impulsada por Idartes.

¿Sobre qué trata ‘Yo no soy NN’ y qué significa NN en este contexto?

‘Yo no soy NN’ aborda la pérdida y la resistencia de una madre cuyo hijo es presentado como NN, término que se usa para referirse a personas sin nombre o identidad conocida. En la obra, NN simboliza a las víctimas no identificadas en ejecuciones extrajudiciales, resaltando la importancia de la memoria y la dignidad frente al olvido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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