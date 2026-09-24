Por: Portal Bogotá

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'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' es patrimonio e historia, y así lo recuerda el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), que ha preparado una invitación especial para la ciudadanía. De acuerdo con información del IDPC, el próximo 25 de septiembre, de 9:00 a. m. a 12:00 m., se llevará a cabo un recorrido patrimonial en el tradicional barrio Las Cruces, como parte de la programación del Mes del Patrimonio 2026. Este evento, que es gratuito y requiere inscripción previa, invita a caminar, escuchar y redescubrir las memorias que se han tejido entre sus calles y edificaciones emblemáticas.

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El barrio Las Cruces es un escenario donde la historia de Bogotá cobra vida en cada esquina. Según el IDPC, en sus calles descansan huellas de varias épocas de la ciudad, mostradas a través de edificaciones, plazas, iglesias y comercios que conforman un paisaje urbano en el que conviven elementos arquitectónicos y sociales muy diversos. La invitación a recorrer Las Cruces es una oportunidad no solo para admirar el valor arquitectónico del lugar, sino también para renovar el sentido de identidad y pertenencia de sus habitantes. Así, el recorrido patrimonial busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de compartir y cuidar los espacios que forman parte de la memoria colectiva.

El itinerario marcado por el IDPC incluye espacios significativos como la antigua estación del tranvía, además de la emblemática Plaza de Mercado de Las Cruces. Esta plaza, construida entre 1925 y 1928 por Ullen & Company, una empresa estadounidense, se destaca como referente del sector gracias a su estructura en ladrillo, su zócalo en piedra y el uso de estilos decorativos como el Art Nouveau y el Art Déco en sus fachadas.

El recorrido continuará por los alrededores de la Obra Social Nuestra Señora del Rosario y la Iglesia de la Santísima Trinidad. Será en este entorno donde los visitantes podrán observar la mezcla de estilos arquitectónicos que caracterizan al barrio: desde la arquitectura republicana y el Art Déco, hasta los primeros signos de la modernidad bogotana. Uno de los momentos principales será la visita a la Iglesia Nuestra Señora del Carmen de Las Cruces, una construcción de estilo neorrománico, edificada entre 1917 y 1927, la cual es considerada por el IDPC como un referente patrimonial de la zona.

La experiencia propuesta por el IDPC pretende enseñar que preservar el patrimonio va más allá de mantener edificios en pie: implica comprender los materiales usados, reconocer sus transformaciones y buscar soluciones técnicas adecuadas que permitan extender su vida útil y proteger sus valores para el futuro.

¿Qué actividades incluye el recorrido patrimonial por el barrio Las Cruces?

El recorrido patrimonial organizado por el IDPC en el barrio Las Cruces abarca la visita a lugares representativos como la antigua estación del tranvía, la Plaza de Mercado construida con elementos de Art Nouveau y Art Déco, los alrededores de la Obra Social Nuestra Señora del Rosario y la Iglesia de la Santísima Trinidad, así como una parada central en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, de estilo neorrománico. Todo esto se hace con el fin de reconocer el valor arquitectónico, las tradiciones y los relatos de la comunidad.

¿Por qué es importante preservar el patrimonio arquitectónico de Las Cruces según el IDPC?

De acuerdo con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, conservar el patrimonio arquitectónico de Las Cruces significa más que mantener edificaciones en pie: implica conocer los materiales, comprender las transformaciones de los espacios y aplicar soluciones técnicas que prolonguen su vida útil, garantizando la preservación de sus valores históricos y culturales para las generaciones futuras. En este contexto, patrimonio se refiere al legado material e inmaterial que define la identidad de una comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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