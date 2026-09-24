Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Este viernes 25 de septiembre, la Cinemateca de Bogotá abrirá sus puertas para la proyección de ‘El viaje de una ciudad, la hazaña del Metro de Bogotá’, un documental producido por Canal Capital. La exhibición, programada para las 10:00 y 11:30 de la mañana, permite la entrada libre hasta completar el aforo disponible, según información publicada por www.bogota.gov.co. El evento representa una valiosa oportunidad para los ciudadanos que deseen acercarse a la historia reciente de la capital y a una de las obras más esperadas: el Metro de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

La realización de este documental por parte de Canal Capital no solo se enfoca en el desarrollo de la megaobra, sino que retrata cómo la construcción de la primera línea del Metro marca un momento crucial en la transformación de Bogotá. De acuerdo con la sinopsis oficial, la producción se centra en los protagonistas de la ciudad, mostrando rostros e historias que ponen en perspectiva el impacto humano detrás de este megaproyecto de infraestructura. Entre ellas destaca la vida de María Eugenia, una bogotana que comienza sus actividades diarias a las 4:00 de la mañana y enfrenta largas jornadas de traslado, reflejando los desafíos cotidianos de movilidad en Bogotá.

El hilo narrativo recorre los trayectos que atraviesa María Eugenia desde su hogar en el sur hasta su trabajo en el norte de la ciudad, haciendo visible la distancia, las decisiones diarias y las dificultades que enfrentan millones de personas que dependen del transporte público. La promesa del Metro representa, para personas como ella, un mejoramiento tangible de su calidad de vida: se estima que con la nueva línea podría ahorrar hasta dos horas diarias en sus desplazamientos.

El documental va más allá de la simple crónica de una obra pública. Aborda preguntas esenciales sobre el impacto urbano: ¿cómo puede cambiar la vida de quienes recuperan tiempo perdido en traslados? ¿Qué significa que la movilidad sea un derecho real? El filme, además, recuerda que actualmente los bogotanos dedican hasta 200 horas anuales para llegar a sus destinos y que el sistema Transmilenio moviliza cada día a cerca de cuatro millones de pasajeros en la ciudad.

‘El viaje de una ciudad, la hazaña del Metro de Bogotá’ se presenta así como una reflexión colectiva y un retrato de quienes esperan el comienzo de una nueva etapa para la ciudad, con una movilidad más eficiente, conectada y humana.

¿Cuándo se presenta el documental ‘El viaje de una ciudad, la hazaña del Metro de Bogotá’ en la Cinemateca?

La presentación del documental está programada para este viernes 25 de septiembre, en dos funciones a las 10:00 y 11:30 de la mañana, en la Cinemateca de Bogotá. La entrada es libre hasta completar el aforo, de acuerdo con la información difundida por www.bogota.gov.co y Canal Capital.

¿Cómo impacta el Metro de Bogotá en la vida de los ciudadanos según el documental?

El documental de Canal Capital resalta el efecto que tendrá el Metro en la vida cotidiana de los bogotanos, especialmente en quienes actualmente deben gastar largas horas en desplazamientos. A través de la historia de María Eugenia, muestra que el ahorro de tiempo en los trayectos urbanos promete transformar la calidad de vida, hacer la movilidad un derecho más efectivo y brindar nuevas oportunidades a millones de habitantes de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z