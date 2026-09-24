Por: Portal Bogotá

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El viernes 25 de septiembre de 2026, la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – El Tunal será el escenario del ‘Taller de apropiación territorial: conoce la maleta de Arqueomemoria’, una actividad abierta en el marco del Mes del Patrimonio. De acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá, el espacio estará dedicado al diálogo, la reflexión y el aprendizaje sobre el patrimonio, el territorio y su preservación, en un horario de 10:00 a. m. a 11:30 a. m. Este evento forma parte de las iniciativas que buscan acercar a las familias capitalinas a la riqueza cultural de la ciudad y promover el sentido de pertenencia mediante el conocimiento y la valoración de la historia local.

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El taller girará en torno a una maleta didáctica itinerante, cedida por la Fundación Colectivo Memoria al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). El propósito principal de este recurso es fomentar la apropiación del Parque Arqueológico y el Patrimonio Cultural de Usme. Según la descripción oficial, la actividad permitirá explorar, compartir y vincular saberes sobre la arqueología, la identidad campesina, la memoria colectiva y la diversidad cultural de este sector del sur de Bogotá.

Arqueomemoria, como es denominado el proyecto central de la jornada, representa una herramienta pedagógica diseñada en conjunto con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y docentes de los Colegios Rurales de Usme Alto (CRUA). Según la información proporcionada por la organización, la maleta Arqueomemoria conecta distintas dimensiones del territorio mediante recursos que sirven de puente entre la historia material, las tradiciones orales y las prácticas cotidianas de las comunidades rurales de la zona. La participación estudiantil también destaca como factor clave para construir una visión más completa y participativa respecto al valor del patrimonio arqueológico.

El contenido de la maleta se organiza en tres módulos principales. La ‘Maleta Territorial’ incentiva a los asistentes a conocer las dinámicas y la geografía del entorno inmediato, generando conciencia sobre la interacción entre las personas y su espacio. La ‘Maleta Arqueológica’, por su parte, acerca a los participantes a los vestigios y objetos materiales que testimonian la larga historia local. Finalmente, la ‘Maleta Parque Arqueológico Hacienda El Carmen’ invita a la reflexión sobre la importancia y la conservación de este espacio patrimonial, subrayando el sentido de preservación y responsabilidad colectiva.

De este modo, el taller ofrece una experiencia didáctica que combina la exploración con una toma de conciencia sobre la memoria y la diversidad que habita el territorio, según lo manifestado por los organizadores.

¿Cómo funciona la maleta de Arqueomemoria en los talleres de patrimonio?

La maleta de Arqueomemoria, utilizada en estos talleres, opera como una herramienta pedagógica compuesta por tres módulos interactivos: territorial, arqueológico y patrimonial. Cada uno proporciona recursos y dinámicas diferentes que permiten explorar la relación entre las comunidades, el entorno geográfico y el legado histórico del Parque Arqueológico de Usme, promoviendo la reflexión y el aprendizaje colectivo sobre el valor del patrimonio.

¿Qué relación tiene Arqueomemoria con el Parque Arqueológico Hacienda El Carmen en Usme?

Arqueomemoria está estrechamente vinculada al Parque Arqueológico Hacienda El Carmen, pues uno de sus módulos se enfoca directamente en este espacio, resaltando su importancia histórica, su papel en la preservación del patrimonio y su relevancia para la construcción de la identidad comunitaria y la defensa de la memoria colectiva en el sur de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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