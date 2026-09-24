Por: Portal Bogotá

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Durante la mañana del jueves 24 de septiembre de 2026, se registró una grave emergencia ambiental en el sur de Bogotá, específicamente en la localidad de Usme. Un incendio forestal se desató en terrenos de la artillería del Ejército, desatando una rápida movilización de recursos y personal para controlar la situación, de acuerdo con información de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. El evento activó una respuesta coordinada de diversos organismos de emergencia en la ciudad, que actuaron para evitar daños mayores y proteger tanto a la población como al ecosistema afectado.

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El incendio movilizó a 15 integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, quienes contaron con el apoyo de tres máquinas extintoras, según reportaron los Bomberos de Bogotá. Las estaciones Marichuela, Venecia y Kennedy enviaron unidades al punto crítico, ubicado en la calle 60 sur con carrera 12D. Gracias a la oportuna respuesta, el reporte preliminar indicó que no se presentaron personas lesionadas durante la emergencia, lo que reflejó la efectividad de los protocolos de atención y la preparación de los equipos.

En tareas de control y apoyo logístico, la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional también tuvo un papel decisivo. Se trasladaron dos carrotanques y un pelotón de soldados para fortalecer las labores de mitigación en el terreno y facilitar la extinción de las llamas. No obstante, las autoridades aclararon que la causa precisa del incendio sigue siendo investigada y por el momento no se han establecido posibles responsables ni circunstancias exactas del origen del fuego.

Las autoridades de Bogotá reiteraron la importancia de la prevención frente a incendios forestales y recordaron algunas pautas fundamentales: no arrojar colillas de cigarrillo ni fósforos encendidos en la calle, pasto o montaña; evitar fogatas o asados en senderos ecológicos y zonas verdes; no dejar objetos que puedan propagar el fuego ante altas temperaturas y sequía; y reportar de inmediato cualquier signo de humo o fuego, por mínimo que sea, a la Línea de Emergencias 123. Estas recomendaciones buscan frenar la ocurrencia de nuevos incidentes y promover una cultura ciudadana responsable con el medio ambiente.

Por último, las autoridades solicitaron a la comunidad realizar denuncias contra cualquier conducta que atente contra la convivencia o sea delictiva a través de la Línea de Emergencias 123, subrayando que el reporte ciudadano es vital para la seguridad colectiva y el avance de investigaciones en Bogotá.

¿Cuál fue la magnitud del incendio forestal ocurrido en Usme el 24 de septiembre de 2026?

El incendio se presentó en predios de la artillería del Ejército en Usme y requirió la intervención de 15 bomberos, tres máquinas extintoras y el apoyo de la Décima Tercera Brigada del Ejército con carrotanques y soldados. La atención oportuna evitó personas lesionadas, aunque la causa del fuego sigue bajo investigación.

¿Qué acciones recomienda Bogotá para evitar incendios forestales?

Entre las principales medidas preventivas se destacan no botar colillas ni fósforos encendidos en espacios naturales, evitar fogatas en zonas verdes, no dejar elementos inflamables y reportar inmediatamente cualquier indicio de incendio a la Línea de Emergencias 123, promoviendo así la protección del entorno y la seguridad ciudadana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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