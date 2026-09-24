Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ enfoca sus esfuerzos en promover el avance de la economía social, un modelo que busca favorecer a los sectores más vulnerables y fortalecer las actividades productivas locales. En este contexto, se produjo una importante decisión judicial relacionada con el Recinto Ferial 20 de Julio, ubicado en la localidad de San Cristóbal y propiedad del Distrito, la cual marcó el rumbo de las actividades económicas en este emblemático espacio. De acuerdo con la información publicada en los canales oficiales del Distrito y el Instituto para la Economía Social (IPES), por más de diez años se acumuló una deuda significativa, que alcanzó los 1.700 millones de pesos por el no pago de arriendo y servicios públicos. Esta situación llevó a la restitución del predio como parte del cumplimiento de una determinación judicial.

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Sin embargo, el enfoque de las entidades administrativas no fue solamente aplicar la ley de manera estricta. De acuerdo con el IPES, la estrategia se orientó a consolidar el fortalecimiento de la economía social, por lo cual se estableció un diálogo con los comerciantes del recinto. Como resultado, sesenta de los sesenta y tres vendedores y vendedoras que elaboraban sus actividades en el lugar lograron celebrar acuerdos de pago, con lo que podrán saldar paulatinamente sus obligaciones financieras y continuar desarrollando sus labores bajo nuevas condiciones contractuales. La directora del IPES, Catalina Arciniegas, resaltó la importancia de encontrar alternativas: “Aquí hay una decisión judicial que debemos cumplir, pero también hay personas que llevan años construyendo su actividad económica en este lugar. Por eso decidimos abrir una posibilidad para que quienes quisieran continuar pudieran hacerlo bajo nuevas condiciones, con acuerdos de pago y nuevos contratos. Cumplir la ley también significa buscar alternativas que permitan avanzar”.

La medida adoptada por el Distrito permitirá que el 90% de los comerciantes que por años han ocupado el Recinto Ferial 20 de Julio regularicen su situación ante la administración y continúen impulsando la economía social en la zona. Asimismo, tras el proceso de acuerdos y restitución, aún permanecen disponibles 12 espacios para más interesados en ejercer sus actividades económicas en el sector. Las personas interesadas pueden informarse a través del portal del IPES.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se ordenó la restitución del Recinto Ferial 20 de Julio en Bogotá?

La restitución del Recinto Ferial 20 de Julio, según información oficial del Distrito y el Instituto para la Economía Social, obedeció a una decisión judicial motivada por obligaciones financieras pendientes que superaban los diez años, correspondientes al pago de arriendo y servicios públicos, y que sumaban un total de 1.700 millones de pesos.

¿Qué papel desempeña el Instituto para la Economía Social (IPES) en la regularización de los comerciantes del Recinto Ferial 20 de Julio?

El Instituto para la Economía Social (IPES) lideró el proceso de concertación y acuerdos de pago con los representantes de los comerciantes, permitiendo a la gran mayoría de ellos regularizar su situación contractual y financiera, y continuar desarrollando sus actividades económicas en condiciones más sostenibles.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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