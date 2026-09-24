Por: Portal Bogotá

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Este viernes 25 de septiembre de 2026, la Alcaldía Mayor de Bogotá invita a disfrutar una jornada especial en el corazón de la ciudad con la edición número 26 de "Tardeando el Centro", un evento que busca redescubrir el Centro Histórico e Internacional a través de propuestas artísticas, culturales, patrimoniales y gastronómicas. De acuerdo con la información proporcionada por el portal oficial de Bogotá, la programación estará repleta de actividades para todos los gustos y edades, todas con entrada libre o acceso mediante inscripción previa en algunos casos.

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La jornada arranca a las 10:00 a.m. con la exposición ‘Rituales del Espíritu’, una muestra del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá, en las salas de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA). Esta exposición reúne la mirada de trece artistas para explorar relaciones entre arte, música y espiritualidad, permitiendo a los asistentes una experiencia mística y visual en la Calle 10 No.3-16.

Posteriormente, en el Parque Santander se desarrollará la cuarta edición del Festival por la Paz, a partir de las 11:00 a.m., donde el público podrá acercarse a distintas expresiones artísticas y una feria de emprendimientos creados por víctimas del conflicto armado. Allí mismo, a las 2:30 p.m., se llevará a cabo el taller ‘Memorias ambulantes’, el cual propone crear imágenes en tonos azules usando la técnica de cianotipia, una forma antigua de impresión fotográfica.

El Parque Bicentenario se suma con una tarde musical desde las 2:00 p.m., ofreciendo una variedad de ritmos para bailar y disfrutar del aire libre en el Centro Internacional. Más adelante, los ganadores de las Becas LEP –un reconocimiento para propuestas artísticas diversas– tendrán presencia con espectáculos de jazz, comedia, música caribeña, teatro, danza y magia. Actividades como ‘Open Magic’, en Café Bar Profano, reunirán stand-up y trucos de ilusionismo; el Centro Cultural del Libro ofrecerá literatura, teatro y baile; mientras que la Casa de la Cultura Leonardo Gómez presentará obras sobre migración y comedia de cavernícolas, con ingreso mediante inscripción y trueque. El cierre lo marcará ‘Cumbia ácida & Electro tambor’ en Fátima Hostels, mezclando músicas caribeñas, electrónica y percusión afro.

Otras experiencias destacadas incluyen talleres de mandalas en Rosita – Restaurante y Café, recorridos históricos en la Casa Museo Quinta de Bolívar sobre la Conspiración Septembrina y un club de idiomas en CatCoffee. Finalmente, el Planetario de Bogotá cerrará el día con una noche inmersiva de música, imágenes y ciencia bajo su cúpula, incluyendo la proyección ‘Nuestra primera órbita’ sobre la historia espacial y ‘French Touch’ con homenaje al género musical french house.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación principal de Tardeando el Centro 2026 en Bogotá?

La programación principal de "Tardeando el Centro 2026" incluye exposiciones de arte y música sacra en la FUGA, el Festival por la Paz en Parque Santander con expresiones artísticas y feria de emprendimientos, música al aire libre en Parque Bicentenario, actuaciones de los ganadores de las Becas LEP en diferentes escenarios, talleres de mandalas, recorridos históricos, encuentro de idiomas y una experiencia inmersiva en el Planetario de Bogotá.

¿Qué es la técnica de cianotipia utilizada en el taller ‘Memorias ambulantes’?

La cianotipia es una técnica de impresión fotográfica antigua que produce imágenes en tonos azules. En el taller ‘Memorias ambulantes’ del Festival por la Paz, los asistentes podrán experimentar y crear sus propias piezas utilizando este singular proceso artesanal que permite plasmar recuerdos y vivencias de manera artística.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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