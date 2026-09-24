Una fuerte emergencia encendió las alarmas al sur de Bogotá, luego de que se reportara un voraz incendio en las instalaciones del Batallón de Artillería, ubicado en la localidad de Tunjuelito. Una gigantesca y densa columna de humo gris, visible desde varios puntos cardinales de la capital e incluso desde vías principales y corredores viales del sur, generó temor y expectativa entre los ciudadanos y conductores que transitaban por la zona.

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De acuerdo con los reportes preliminares entregados por los organismos de socorro, el Cuerpo Oficial de Bomberos activó de inmediato los protocolos de atención y se desplazó hasta el punto crítico con unidades especializadas. Para contener las llamas, las autoridades enviaron al menos una máquina extintora y un carrotanque, herramientas indispensables para lograr el control del fuego antes de que este pudiera representar una amenaza mayor para las estructuras internas o para los sectores residenciales aledaños al complejo militar.

A pesar de la magnitud de la conflagración y de lo aparatoso que resultó el material visual difundido rápidamente en redes sociales —donde se aprecian las llamas y la espesa humareda elevándose sobre el horizonte de Tunjuelito—, las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se registran personas lesionadas ni víctimas que lamentar a raíz de la emergencia.

Sin embargo, el impacto no ha pasado desapercibido en el frente ecológico. Las autoridades distritales advirtieron sobre las notables afectaciones ambientales derivadas de la quema de material y la liberación masiva de partículas a la atmósfera, un factor que deteriora de forma temporal la calidad del aire en esta concurrida zona del sur de la ciudad.

La emergencia también causó repercusiones en la movilidad urbana de la zona de influencia. Varias personas que circulaban en vehículos particulares, transporte público y motocicletas reportaron congestiones temporales debido a la visibilidad reducida y al paso prioritario de los vehículos de emergencia que intentaban abrirse paso entre el tráfico pesado de los corredores viales cercanos.

Los organismos de socorro continúan en el lugar realizando labores de enfriamiento y aseguramiento del área para descartar cualquier posible reactivación de los focos de candela. En las próximas horas se espera un pronunciamiento oficial por parte del Ejército Nacional y de las entidades distritales para esclarecer las causas exactas que originaron este siniestro que sacudió la tranquilidad del sur bogotano.

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