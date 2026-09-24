El taxista capturado tras protagonizar un enfrentamiento con otros conductores en inmediaciones del aeropuerto El Dorado podría enfrentar varias consecuencias penales, dependiendo de lo que logre establecer la investigación. El hecho ocurrió hacia las 7:30 de la noche del miércoles 23 de septiembre y, según la Policía, el hombre habría utilizado un arma traumática durante la confrontación y posteriormente habría disparado cuando intentaba escapar de los uniformados.

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Uno de los escenarios que analiza la Fiscalía está relacionado con los disparos que el conductor habría realizado contra los policías. La abogada penalista Sharon Castillo explicó en El Tiempo que podría configurarse el delito de violencia contra servidor público, contemplado en el artículo 429 del Código Penal, cuya pena parte de cuatro años y puede llegar a ocho años de prisión.

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La jurista señaló además que, al tratarse de integrantes de la Fuerza Pública y haberse utilizado un arma o dispositivo menos letal, podrían aplicarse circunstancias de agravación. Bajo ese supuesto, la sanción podría ubicarse entre seis años y 13 años y cuatro meses de prisión, aunque la eventual pena dependerá de lo que se consiga demostrar durante el proceso.

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Otro escenario, de mayor gravedad, aparecería si las autoridades logran establecer que el taxista disparó contra los uniformados con la intención de matarlos. En ese caso podría investigarse una tentativa de homicidio agravado. Para determinarlo serían claves factores como la distancia, la trayectoria de los disparos, la dirección del arma, el número de detonaciones y la capacidad lesiva del dispositivo utilizado.

Frente a los otros taxistas involucrados en la riña, también deberán establecerse las razones por las que el hombre habría accionado el arma. Si se demuestra una intención de causarles la muerte, podría analizarse una tentativa de homicidio; pero si los disparos tuvieron como finalidad intimidarlos, podría estudiarse la conducta de intimidación o amenaza con arma de fuego, arma o dispositivo menos letal, cuya pena está contemplada entre 48 y 72 meses, siempre que no exista un delito con una sanción mayor.

También está por definirse la situación jurídica del arma traumática. Según la penalista, será necesario establecer sus características técnicas y verificar si el conductor tenía autorización para portarla. De no contar con los permisos correspondientes y dependiendo de la clasificación concreta del dispositivo, podría entrar en discusión la aplicación de las normas sobre porte ilegal de armas.

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Finalmente, las autoridades deberán determinar si durante el episodio hubo daños materiales o personas lesionadas. Otros abogados consultados señalaron que podrían analizarse delitos como daño en bien ajeno, lesiones personales o pánico, dependiendo de las pruebas que se recojan. Por ahora, ninguna de estas conductas puede darse por establecida de manera definitiva y será la investigación de la Fiscalía la que determine qué cargos corresponden al taxista.

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