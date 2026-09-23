Una balacera se registró durante la noche de este miércoles en inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, situación que desató la alarma entre quienes se encontraban en la zona.

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(Vea también: Susto en el aeropuerto de Miami por supuesta balacera que se armó; hay video de capturado)

El hecho fue reportado inicialmente por medios como Blu Radio y Caracol Radio, que coincidieron en informar sobre el tiroteo ocurrido hace pocos minutos en el sector cercano a la terminal aérea.

Por ahora, la información disponible es preliminar y todavía no se conocen todos los detalles sobre lo ocurrido ni las circunstancias exactas en las que se produjeron los disparos.

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#EnDesarrollo Hace pocos minutos se registró un tiroteo en inmediaciones del aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Información preliminar señala que una discusión entre taxistas habría desencadenado los disparos.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas. #VocesySonidos — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 24, 2026

Discusión entre taxistas habría desencadenado los disparos

De acuerdo con información preliminar divulgada por Blu Radio, una discusión entre taxistas habría desencadenado el intercambio de disparos. Este dato todavía debe ser confirmado por las autoridades.

La situación se presentó en una zona de alta circulación de pasajeros y trabajadores debido a su cercanía con el principal aeropuerto de Bogotá.

Caracol Radio también informó sobre la balacera en inmediaciones de El Dorado, aunque en su reporte inicial no entregó detalles adicionales sobre el origen del enfrentamiento.

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Por ahora no se reportan personas lesionadas en El Dorado

La información preliminar conocida hasta el momento no da cuenta de personas lesionadas como consecuencia del tiroteo.

Sin embargo, las autoridades todavía deben establecer qué ocurrió exactamente, cuántos disparos se hicieron y si hubo personas involucradas en la confrontación.

La situación continúa en desarrollo y se espera que las autoridades entreguen información oficial que permita determinar las circunstancias de la balacera registrada cerca del aeropuerto El Dorado.

Se registró una balacera en las inmediaciones del aeropuerto El dorado. Según las primeras informaciones se trató de una altercado entre taxistas. pic.twitter.com/IAtuMKf8qv — Mauricio Vanegas (@Marovaan) September 24, 2026

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