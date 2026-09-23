Por: Caracol TV

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Las autoridades investigan un reporte sobre posibles disparos en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida, Estados Unidos, luego de que agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade respondieran a llamados de emergencia durante la tarde de este miércoles 23 de septiembre.

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Una persona fue detenida en medio del operativo, aunque las autoridades aún no han establecido públicamente cuál sería su relación con los hechos.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) confirmó a través de su cuenta oficial en X que sus agentes acudieron al aeropuerto:

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“Los agentes del MDSO respondieron rápidamente y detuvieron a una persona. Por el momento, no existe ninguna amenaza para el público. La investigación continúa”, señaló la autoridad.

De acuerdo con el reporte entregado por Noticias Caracol, la movilización policial comenzó alrededor de las 4:30 de la tarde y contó con una amplia presencia de uniformados, algunos de ellos equipados con elementos tácticos.

#LoÚltimo | A esta hora las autoridades investigan posibles disparos en inmediaciones al Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/Qn3x1ZNqNo pic.twitter.com/fjTt47vebZ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 23, 2026

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