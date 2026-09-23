El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reveló nuevos detalles sobre la reunión llevada a cabo entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la jefa interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. El encuentro, calificado de “histórico” por la líder venezolana, se celebró de forma privada durante una recepción con mandatarios extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU.

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Durante una rueda de prensa, el jefe de la diplomacia de Washington indicó que el diálogo fue breve pero abarcó temas cruciales para el futuro del país sudamericano, destacando la reconstrucción de la economía venezolana y el avance de la transición política, la cual —según afirmó— “ya se está desarrollando”.

Rubio insistió en la postura de Estados Unidos sobre la necesidad de sentar bases económicas y sociales sólidas que permitan garantizar una transición democrática duradera. En este sentido, advirtió que convocar elecciones sin atender la crisis previa pondría en riesgo la estabilidad del país.

“No solo queremos que haya elecciones libres y justas, sino que exista una república duradera. Lo que amenazaría una república duradera en Venezuela sería que alguien resulte elegido y herede una catástrofe económica y social absoluta”, declaró el secretario de Estado, añadiendo que tras años de destrucción y el reciente terremoto, la reestructuración de la deuda es fundamental.

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El proceso de transición se está canalizando a través de conversaciones entre dirigentes de la Asamblea Nacional de 2015 y las autoridades chavistas interinas, con el fin de reconstruir las instituciones democráticas. No obstante, Rubio recalcó la necesidad de reactivar los partidos políticos y facilitar el regreso de los dirigentes que permanecen en el extranjero.

Al ser consultado sobre la máxima dirigente opositora y nobel de Paz 2025, María Corina Machado, el funcionario señaló que “no se trata solo de María Corina, una mujer muy valiente”, sino de todas las personas que se encuentran fuera del país y que deben retornar para garantizar una participación justa. Asimismo, aseguró que hay unos 8 millones de venezolanos en el exterior con deseos de volver, siempre y cuando existan condiciones de confianza para invertir y desarrollar sus vidas.

Por su parte, ante los reportes periodísticos —como los señalados por la comunicadora Idania Chirinos— que apuntan a que a Machado se le habría denegado el ingreso a Venezuela en repetidas ocasiones en las últimas 24 horas, Rubio afirmó desconocer dichos impedimentos recientes.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.