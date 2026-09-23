Por: El Espectador

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La participación del vicepresidente José Manuel Restrepo en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) ha estado marcada por una agenda exigente y estratégica. Como principal vocero internacional del gobierno de Abelardo de la Espriella, Restrepo se ha consolidado como una figura central para el desarrollo de la política exterior colombiana en este escenario global. De acuerdo con la información suministrada, su estadía en Nueva York ha incluido reuniones con delegaciones de más de 193 países, lo que evidencia la magnitud e importancia de este encuentro.

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Restrepo inició la jornada tras el evento 'Escudo de las Américas', liderado por el presidente estadounidense Donald Trump, y continuó con una serie de encuentros diplomáticos clave. El primero de estos fue con Ignazio Cassi, vicepresidente de Suiza y jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores. La prioridad de esta reunión ha sido fortalecer los vínculos comerciales y de inversión con Suiza, país considerado un socio estratégico europeo por Colombia.

Posteriormente, el vicepresidente mantuvo una reunión de expectativa en el One Dag Hammarskjöld Plaza con representantes de la empresa tecnológica Microsoft. Según información de la Vicepresidencia, el propósito de este encuentro es facilitar la llegada de inversión en tecnología e infraestructura digital hacia Colombia, asunto que ya había sido abordado preliminarmente con el canciller Omar Bula.

Durante la tarde, Restrepo se reunió con António Guterres, secretario general de la ONU. Aunque el encuentro fue corto, sirvió para tratar temas de seguridad y las nuevas políticas propuestas por el gobierno de De la Espriella, en línea con los intereses de Colombia en el contexto internacional. De acuerdo con la Cancillería, otro de los logros ha sido la participación en la iniciativa Compromiso de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, donde Colombia busca mantener su liderazgo regional.

La agenda continuó con la delegación de Emiratos Árabes Unidos, con quienes se busca potenciar la cooperación e inversión, y finalizó con reuniones con los Países Bajos y el Council on Foreign Relations de Estados Unidos, reconocido centro de pensamiento sobre política exterior. Esta intensa agenda ha sido reflejada también en los numerosos encuentros liderados por la embajada colombiana en Estados Unidos y el equipo diplomático, quienes han sumado más de 60 reuniones de alto nivel enfocadas en inversión, cooperación y seguridad, según detalló El Espectador.

¿Cuáles son los principales objetivos de la agenda internacional del vicepresidente José Manuel Restrepo?

Los principales objetivos se centran en atraer inversión, fortalecer la cooperación internacional y establecer alianzas estratégicas en comercio, tecnología y seguridad, tal como se evidencia en las reuniones sostenidas con Suiza, Microsoft, Naciones Unidas y Emiratos Árabes Unidos.

¿Qué implica el Compromiso de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional para Colombia?

El Compromiso de Santiago es una iniciativa internacional orientada a combatir estructuras criminales más allá de las fronteras. Para Colombia, según detalló la Cancillería, implica fortalecer su protagonismo y visibilidad en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, reforzando estrategias de seguridad y cooperación con otros países.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.