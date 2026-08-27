Las grandes empresas tecnológicas están poniendo sobre la mesa una advertencia que podría afectar servicios esenciales en todo el mundo. Google, OpenAI, Microsoft, Anthropic y más de un centenar de compañías pidieron a los gobiernos reforzar desde ahora sus defensas ante el avance de los ciberataques impulsados por inteligencia artificial.

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El documento parte de una conclusión contundente: “Es fundamental reconocer que la seguridad actual no será suficiente”. Las compañías consideran que los ataques con IA pueden aumentar en cantidad y sofisticación durante los próximos meses, mientras aprovechan vulnerabilidades que ya existen en sistemas utilizados por organizaciones públicas y privadas.

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El riesgo no se limita a computadores personales o grandes compañías tecnológicas. Entre los sectores que podrían quedar expuestos aparecen hospitales, plantas de tratamiento de agua, gobiernos locales y la infraestructura que permite el funcionamiento de internet. Un ataque contra estos servicios podría tener consecuencias que van mucho más allá de la pérdida de información.

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Por eso, las empresas plantean una respuesta coordinada entre gobiernos y compañías. La propuesta incluye mejorar el intercambio de información sobre amenazas, financiar la ciberdefensa de servicios esenciales con pocos recursos y facilitar herramientas de inteligencia artificial que permitan detectar y contener ataques.

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El documento también plantea que hospitales, empresas de agua y administraciones locales tengan acceso a IA defensiva, pruebas autorizadas y acompañamiento técnico. Además, las compañías piden “imponer costos a los atacantes”, como parte de una estrategia que no se concentre únicamente en reaccionar cuando el daño ya está hecho.

Otro punto destacado es que la inteligencia artificial también podría convertirse en una herramienta para quienes defienden los sistemas. Las compañías sostienen que las capacidades actuales permiten detectar vulnerabilidades acumuladas durante años y acelerar algunas tareas de seguridad.

Sin embargo, la advertencia también apunta a problemas tradicionales que siguen dejando puertas abiertas: software sin actualizar, contraseñas y sistemas de autenticación débiles, permisos excesivos, configuraciones incorrectas y tecnología antigua.

Finalmente, las empresas proponen corregir las vulnerabilidades más peligrosas, fortalecer los controles de acceso y aplicar el principio de mínimo privilegio. La advertencia deja así una idea central: la carrera contra los ciberataques con IA ya comenzó y la preparación no puede esperar a que ocurra el próximo gran incidente.

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