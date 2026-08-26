Por: Social Geek

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Meta se enfrenta a una de las demandas más costosas de su historia al acordar el pago de hasta 18.000 millones de dólares, tras una acción conjunta presentada por varios fiscales generales de Estados Unidos. La denuncia acusa a Meta de haber creado las plataformas Instagram y Facebook para atraer intencionalmente a niños y adolescentes, motivándolos a permanecer más tiempo en estas redes y afectando negativamente su salud mental, según informó Reuters. El acuerdo se logró durante la segunda semana de un juicio federal iniciado el 18 de agosto en Oakland, California; sin embargo, aún falta que el juez lo apruebe. Meta ha declarado que no admite haber actuado mal y que acepta este trato para poner fin al litigio, sin reconocer su culpabilidad.

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Además del impacto financiero, el caso destaca por los cambios que la compañía deberá efectuar para proteger a los menores en sus plataformas. Entre los ajustes que anuncia Meta, según Reuters, está la imposición de un límite predeterminado de dos horas diarias de uso en las cuentas de adolescentes, aunque los padres podrán modificarlo si lo desean. También se implementará un ‘bloqueo nocturno’ que restringirá el acceso entre la medianoche y las seis de la mañana, con el fin de evitar que los jóvenes usen las redes sociales en horas de sueño. Las notificaciones push estarán desactivadas durante el horario escolar—de ocho de la mañana a tres de la tarde—excepto para mensajes directos y alertas de seguridad.

Por otro lado, Meta deberá fortalecer sus sistemas de verificación de edad, mejorar las herramientas de control parental y limitar contenidos sensibles como acoso, trastornos alimenticios o autolesiones. Además, la empresa tendrá que modificar funciones que fomentan la comparación social, como los contadores de “me gusta”, ya que se asocian con daños a la autoestima de los adolescentes.

La disputa legal comenzó en 2023 entre 29 estados, y posteriormente se sumaron más hasta involucrar a fiscales generales de 47 estados, Washington D.C. y territorios relevantes. Según los fiscales, Meta no solo buscaba retener a los menores el mayor tiempo posible, sino que además minimizaba públicamente los riesgos de sus servicios y recopilaba datos de menores de 13 años sin autorización, algo que Meta ha negado. Los fiscales vinculan el uso de estas plataformas a problemas de salud mental en jóvenes como ansiedad y depresión. El pago será desembolsado en un plazo de hasta diez años y parte de estos fondos se destinará a iniciativas para proteger a menores en internet.

Este acuerdo marca un antecedente para otras grandes tecnológicas como TikTok, YouTube y Snapchat, incentivando medidas similares. Ahora, los reguladores ponen el foco en el diseño de las aplicaciones y cómo pueden afectar a la sociedad, especialmente a los usuarios más jóvenes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambios hará Meta en Instagram y Facebook para proteger a los menores?

De acuerdo con Reuters, Meta aplicará límites predeterminados de dos horas diarias en las cuentas de adolescentes, bloqueo nocturno entre la medianoche y las seis de la mañana, desactivación de notificaciones durante el horario escolar, fortalecimiento de la verificación de edad y controles parentales, además de restringir contenido sensible y repensar funciones como los contadores de “me gusta”.

¿Por qué Meta pagará 18.000 millones de dólares y cuáles son las consecuencias legales?

Meta acordó pagar hasta 18.000 millones de dólares para resolver una demanda donde se le acusa de diseñar sus plataformas para captar y retener menores de edad, afectando su salud mental. Aunque la empresa no reconoce responsabilidad, el acuerdo busca evitar un largo juicio y sienta un precedente legal, obligando a Meta y otras tecnológicas a replantear el diseño de sus aplicaciones para evitar consecuencias legales similares.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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