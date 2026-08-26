La ciberseguridad dejó de ser un tema exclusivo de las áreas de tecnología y ahora ocupa un lugar cada vez más importante en las decisiones financieras y estratégicas de las empresas. Así lo advirtió LinkTIC, compañía colombiana de tecnología, al señalar que los riesgos digitales representan una amenaza directa para la continuidad de los negocios en el país.

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La alerta surge en un contexto de aumento de los ataques informáticos. De acuerdo con datos de Fortinet, Colombia registró 7.100 millones de intentos de ciberataques durante el primer semestre de 2025, una cifra que evidencia la magnitud del desafío que enfrentan las organizaciones.

Además de la frecuencia de los ataques, preocupa su impacto económico. LinkTIC destacó que el informe State of Ransomware 2025 de Sophos ubicó en cerca de US$870.000, equivalentes a unos $3.500 millones, el costo promedio de recuperación después de un ataque de ransomware en Colombia. Este valor contempla gastos asociados con la recuperación de la información y la normalización de la operación, sin incluir posibles pagos de rescate.

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Sin embargo, el golpe financiero no afecta únicamente a las grandes compañías. Según estimaciones de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas (ACIS), recogidas por LinkTIC, una pequeña o mediana empresa puede enfrentar pérdidas de entre $470 millones y $520 millones cuando un ataque de ransomware provoca tres días de inactividad. Para muchas pymes, una interrupción de ese tamaño puede comprometer seriamente su estabilidad.

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Fernán Ocampo, CEO de LinkTIC, aseguró que la seguridad digital debe verse como una decisión de negocio y no solo como una inversión tecnológica. El directivo explicó que una empresa puede avanzar durante años en la digitalización de sus procesos, pero si no protege adecuadamente su información y la continuidad de sus operaciones, ese esfuerzo puede quedar expuesto en pocas horas.

Otro de los aspectos que preocupa a los expertos es la facilidad con la que los delincuentes logran ingresar a los sistemas. Según datos de ACIS citados por LinkTIC, el 74 % de los ciberataques reportados en Colombia durante 2024 tuvo origen en correos electrónicos fraudulentos. Ese mismo año también se contabilizaron 77.666 denuncias por delitos informáticos, un aumento del 23 % frente al periodo anterior.

La compañía también advirtió que la inteligencia artificial está transformando el panorama de amenazas. Estas herramientas permiten crear intentos de fraude, suplantación y robo de información cada vez más sofisticados. No obstante, la misma tecnología también fortalece los sistemas de defensa mediante análisis avanzados y detección temprana de comportamientos sospechosos.

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Ante este panorama, LinkTIC insistió en que las organizaciones deben avanzar hacia estrategias de ciberresiliencia que incluyan prevención, protección de accesos, copias de seguridad y planes de respuesta. Para la compañía, la discusión ya no se limita a cuánto cuesta invertir en seguridad digital, sino cuánto puede costar no hacerlo.

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