Por: El Espectador

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El acceso a la energía eléctrica continúa siendo un privilegio para muchas familias en Colombia. Aunque, según el Índice de Pobreza Energética Multidimensional publicado por el Ministerio de Minas y Energía, en 2025 el país logró llevar electricidad a casi 18 millones de hogares, aún queda cerca de un millón de familias que se mantienen al margen de este avance. Esta brecha implica mucho más que vivir sin luz artificial: limita gravemente las actividades cotidianas, especialmente durante la noche, y dificulta tareas esenciales como la conservación de alimentos o medicamentos. Sin electricidad, estos hogares enfrentan el riesgo de que alimentos como lácteos se dañen rápidamente o, en casos aún más delicados, pierdan medicamentos vitales como la insulina por falta de refrigeración continua.

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Esta realidad fue evidenciada durante una visita de estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, entre ellos Isabel Pulido y Paola Camacho, a una región rural donde las interrupciones en el suministro podían durar entre 10 y 14 horas. A través de entrevistas con los habitantes, los jóvenes comprendieron que, aunque la falta de luz era un problema, la mayor dificultad era la imposibilidad de refrigerar. Tal como relata Isabel Pulido, descubrir que las familias debían consumir un pollo entero en un solo día por no poder conservarlo de un día para otro fue determinante para buscar una alternativa.

Con este desafío en mente, el grupo universitario emprendió la búsqueda de soluciones que permitieran conservar el frío sin depender de un flujo constante de energía eléctrica. Esta inquietud se transformó en una empresa que ha recibido premios internacionales, gracias a su capacidad para comprender y abordar la raíz de la problemática. Su investigación derivó en la utilización de un microorganismo estudiado desde hace décadas en la ciencia: la bacteria Pseudomonas syringae. Según un estudio publicado en la revista científica Plos One, esta bacteria es un patógeno de plantas ampliamente extendido, que contiene proteínas con la propiedad de inducir la congelación del agua a temperaturas relativamente altas. Con este hallazgo, el equipo encontró una forma novedosa de producir frío, aportando así una solución efectiva para las comunidades más alejadas de la red eléctrica del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la bacteria Pseudomonas syringae y cómo ayuda a producir frío?

La bacteria Pseudomonas syringae es un microorganismo patógeno que afecta principalmente a plantas. Según la publicación en la revista científica Plos One, esta bacteria tiene proteínas especiales que favorecen la formación de hielo, ya que inducen la congelación del agua a temperaturas más altas de lo habitual. Aprovechar esta propiedad permite refrigerar alimentos y medicamentos sin la necesidad de disponer de energía eléctrica de manera continua.

¿Cuántos hogares en Colombia no tienen acceso a la electricidad actualmente?

De acuerdo con el Índice de Pobreza Energética Multidimensional del Ministerio de Minas y Energía, para 2025 cerca de 18 millones de viviendas en Colombia tenían acceso a la electricidad. Sin embargo, se estima que aproximadamente un millón de hogares todavía carecen de este servicio, lo que implica grandes desafíos en su calidad de vida y acceso a servicios básicos como la refrigeración.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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