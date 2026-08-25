Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El reciente terremoto que sacudió a la región pacífica colombiana ha dejado una huella imborrable tanto en los miles de damnificados como en quienes, desde diferentes lugares, han acompañado el proceso de recuperación. De acuerdo con testimonios recogidos desde Bogotá, la tragedia impactó no solo a quienes perdieron seres queridos u hogares, sino también a todos los habitantes que experimentaron dos largos minutos de angustia, en los que la sensación era que "el mundo se nos vino encima". Los esfuerzos de recuperación, en cabeza de los gobernantes y responsables de distintas entidades, han debido centrarse en brindar apoyo inmediato a la población y al territorio, pero la tarea es aún extensa y complicada.

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Acciones solidarias, impulsadas por líderes anónimos y comunidades, han marcado la diferencia para quienes enfrentan la devastación. Ejemplos como el cambio de destino de colchas tejidas —originalmente para una fundación en Bogotá, pero finalmente enviadas a una casa de la tercera edad en Manizales—, o la recolección de ropa interior nueva y la preparación de kits de cocina para familias que deben reconstruir sus vidas, demuestran que la solidaridad va más allá de lo material y se convierte en una respuesta humanizadora frente al desastre.

Enfrentar la pérdida total o parcial del hogar significa también perder recuerdos y fragmentos de vida que difícilmente pueden ser reemplazados. El artículo reflexiona sobre la vulnerabilidad de la vida cotidiana frente a la amenaza sísmica, especialmente en Colombia, país reconocido por su actividad sísmica, en especial en zonas como el Pacífico, a diferencia de regiones de menor amenaza como la Amazonía. Según El Espectador, comprender estos riesgos es fundamental para abordar la prevención y la respuesta ante emergencias.

La crónica recuerda que el interés por los terremotos no es nuevo en el país. Cita ‘El Aviso del Terremoto’, una de las primeras publicaciones no religiosas en Santafé de Bogotá, producida tras el sismo de 1785, que describe el temor y el desconcierto vividos en aquella época.

Actualmente, aunque es imposible predecir cuándo ocurrirá el próximo sismo, la ciencia ofrece mayor claridad respecto a los procesos subterráneos y la manera adecuada de informar sobre estas situaciones. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) resalta la importancia de usar el término correcto: una edificación puede ser sismorresistente, no "antisísmica", ya que las normas de diseño buscan minimizar riesgos, no impedir el evento. Además, la SGC aclara que el tamaño del sismo se expresa en magnitud, mientras la intensidad describe los efectos percibidos en distintos lugares. Son datos como magnitud, ubicación, hora y profundidad los que permiten caracterizar adecuadamente estos episodios.

En suma, la tragedia y el dolor motivan tanto la acción solidaria como la reflexión, con un necesario llamado a la preparación y conciencia ciudadana ante la constante amenaza sísmica del país.

¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad en un terremoto?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, la magnitud se refiere al tamaño del sismo y la energía liberada durante el evento, y no se mide en grados, mientras la intensidad describe cómo se percibe el movimiento y sus efectos en distintos sitios, los cuales pueden variar de acuerdo con la ubicación y las características del terreno y las edificaciones.

¿Qué significa que una construcción sea sismorresistente según el SGC?

El Servicio Geológico Colombiano explica que una edificación sismorresistente está diseñada para responder adecuadamente ante los movimientos telúricos y reducir el riesgo de colapso, según criterios y normas estructurales acordes con la amenaza sísmica. El término "edificio antisísmico" es incorrecto, ya que ninguna estructura puede evitar que ocurra un sismo, pero sí puede minimizar los daños y proteger a quienes la habitan.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.