Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El terremoto de magnitud 7.4 grados que sacudió el occidente del país el pasado 10 de agosto dejó una profunda huella en diversos bienes patrimoniales, y la Hacienda Castilla, ubicada en la vía a Cerritos, no escapó a sus estragos. Según El Diario, este sismo ocasionó daños severos tanto en la estructura de la casa como en valiosas piezas arqueológicas. Entre lo más significativo están los daños en los techos, construidos en teja de barro, que resultaron afectados en más del 50 %, además de afectaciones en las paredes. Una de las pérdidas más sentidas fue la fractura de una figura precolombina de la cultura de San Agustín, un jaguar con cola de serpiente, de aproximadamente 1.200 años de antigüedad. Juan Jiménez, curador del museo que alberga estos tesoros, resaltó que “esta pieza que podía tener unos 1.200 años, sobrevivió guerras civiles, sobrevivió todo y vea…”, lamentando que fuera finalmente un desastre natural el que la quebrara.

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La Casa Castilla, conocida también como la “casa de las dos fundaciones”, remonta su historia a hace 393 años. Fue iniciativa de Amparo Jaramillo de Drews convertirla en hostal y museo, resguardando documentos, piezas y testimonios de la evolución histórica de la región. De acuerdo con la investigación citada por El Diario, esta casona ha sido testigo de dos fundaciones importantes: Cartago viejo, en 1540, y la actual Pereira, en 1863. Sus gruesas paredes de tapia acumulaban información y recuerdos de siglos, debidamente documentados gracias al esfuerzo de sus propietarios. Se conservan planos desde 1633 y registros de escrituras del siglo XVIII, así como la historia de su uso para la producción de panela mediante los trapiches establecidos en la zona.

El valor cultural de la Hacienda Castilla fue reconocido oficialmente durante la gestión del alcalde Carlos Alberto Maya, quien la declaró “Bien de interés cultural de conservación integral por contener valor histórico, estético y simbólico”. Restaurada con la guía de un arquitecto español para respetar su diseño original, esta edificación es considerada hoy la propiedad de mayor valor histórico de Pereira, resguardando objetos arqueológicos y conservando el legado arquitectónico de la época colonial. Sin embargo, el presente plantea retos significativos: aún no ha sido posible conseguir suficiente teja de barro para los trabajos prioritarios de restauración luego del sismo, por lo que las labores de reparación avanzan con dificultades. Así, la convocatoria para proteger la Hacienda Castilla sigue en pie, buscando que este símbolo de historia y cultura regional recupere su lugar como punto de encuentro para visitantes y estudiosos.

¿Qué daños provocó el terremoto en la Hacienda Castilla y por qué son significativos?

El terremoto dañó severamente la estructura de la Hacienda Castilla, afectando más de la mitad de sus techos de barro, paredes y piezas de gran valor histórico, como una escultura precolombina de la cultura de San Agustín. Estos daños son relevantes porque ponen en riesgo el patrimonio arquitectónico y arqueológico que representa siglos de historia documentada de la región.

¿Por qué la Hacienda Castilla es considerada un bien patrimonial en Pereira?

La Hacienda Castilla fue declarada bien patrimonial dado su valor histórico, estético y simbólico. Es testigo de casi cuatro siglos de historia, con registros documentales desde 1633, y ha sido protagonista de dos fundaciones regionales. Además, resguarda elementos arqueológicos de distintas culturas precolombinas, lo que la convierte en un referente cultural en la ciudad de Pereira.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.