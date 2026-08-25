Por: Noticiero 90 minutos

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Después del fuerte sismo ocurrido el 10 de agosto, en Cali comenzó un proceso sistemático de inspección en cientos de edificaciones. El objetivo de esta revisión, de acuerdo con información del Noticiero 90 Minutos, es determinar el nivel de seguridad estructural en viviendas, comercios y otras infraestructuras que podrían haber sufrido daños tras el movimiento telúrico. Como resultado de estas inspecciones visuales, inmuebles y espacios públicos recibirán una señalización basada en tres colores: verde, amarillo o rojo. Esta marcación busca proveer una orientación clara acerca de las condiciones de ingreso, ocupación y uso, para que residentes, propietarios y visitantes tomen decisiones informadas sobre su permanencia en estos lugares.

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La distinción de colores, según lo reportado por el portal, cumple una función preventiva y de alerta social. El color verde indica que, tras la evaluación, no se encontraron riesgos significativos que impidan el acceso o la ocupación. Por lo tanto, las personas pueden continuar realizando sus actividades habituales dentro del inmueble, con la tranquilidad de que la estructura no presenta peligros evidentes en el corto plazo. Es una señal que respalda la seguridad, según las autoridades encargadas de la inspección.

En contraste, una calcomanía amarilla señala la presencia de daños o peligros puntuales en zonas específicas de la edificación. No implica demolición, pero sí establece advertencias para evitar el ingreso a áreas comprometidas hasta que se efectúen reparaciones o se sigan las recomendaciones técnicas. Los ocupantes deberán estar atentos a las instrucciones de los organismos competentes y asegurarse de identificar cuáles espacios están restringidos en sus actividades diarias.

El nivel máximo de alerta es representado por el rojo. Este color significa que el lugar examinando entraña un riesgo grave para la vida, por lo cual está estrictamente prohibido el ingreso sin una autorización escrita de la autoridad. Esta medida busca salvaguardar la vida de las personas, ante la posibilidad de colapsos u otros accidentes derivados de daños estructurales severos.

Así, la marcación de los edificios tras el terremoto no solo ofrece información técnica, sino que se convierte en una herramienta esencial de prevención y orientación ciudadana. Conocer y respetar el significado de cada color será fundamental en las próximas semanas para minimizar riesgos y evitar tragedias adicionales en la capital del Valle del Cauca.

¿Qué significa que un edificio en Cali esté marcado con color amarillo después del sismo?

La marca amarilla en una edificación de Cali indica que, tras la revisión, se detectaron daños o peligros localizados. El ingreso y la ocupación del inmueble pueden estar restringidos en ciertas áreas, y los ocupantes deben seguir las recomendaciones dadas por las autoridades para no poner en peligro su seguridad.

¿Cuáles son las restricciones para acceder a edificios con señalización roja tras un sismo en Cali?

Un edificio con señalización roja presenta un riesgo grave para la vida, según lo establece la inspección oficial. Nadie debe ingresar o permanecer en el lugar, salvo que exista una autorización expresa y escrita por parte de las autoridades competentes, con el fin de evitar accidentes fatales por daños estructurales severos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.