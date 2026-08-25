Por: El Espectador

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La caricatura de Consuelo Lago, con su icónico personaje “Nieves”, ha sido durante más de cinco décadas una ventana para interpretar y comentar la realidad colombiana. El pasado 10 de agosto, una de sus imágenes, publicada en El Espectador a las 6:00 a.m., cobró especial relevancia y se viralizó en redes sociales tras coincidir de manera curiosa con un evento sísmico. El mensaje que acompañaba la caricatura era: “Que no tiemble y que llueva”. Sorprendentemente, hora y media más tarde, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el occidente del país.

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María José Andrade, nieta de Lago y creadora de Sesé Art Picks, relató en un video cómo se gestó la caricatura. Una semana antes del temblor, Andrade visitó a su abuela, quien expresó sentir que iba a temblar por la forma en la que los árboles se mecían, percibidos desde su apartamento en un noveno piso. Aunque Andrade admitió que no supo diferenciar entre el vaivén normal de las ramas y uno que anunciara un sismo, destacó la seguridad con la que su abuela lo comentaba, respaldada por sus 96 años de observación constante.

No es la primera vez que la familia encuentra coincidencias entre percepciones sensoriales y movimientos telúricos. Andrade recordó que durante un sismo pasado, su madre también relacionó la aparición particular de las nubes con la inminencia de un temblor. Tanto su madre como su abuela sobrevivieron al terremoto de Popayán, lo que, según Andrade, ha hecho que mantengan una sensibilidad aguda a posibles señales premonitorias. Pero añadió que su experiencia como artistas les permite notar detalles que a otros les pasan inadvertidos. Observan minuciosamente el mundo para luego llevar esas impresiones tanto al dibujo como a la pintura.

Consuelo Lago ha dedicado 58 años a plasmar la realidad del país desde la mirada de Nieves. Su carrera empezó en 1968 en El País de Cali y con los años se consolidó en otros medios, como El Espectador. El personaje de Nieves surgió en parte de recuerdos familiares y también de la influencia que tuvo su infancia y juventud en Cali. Lago estudió pintura en Londres, aunque siempre notó que un matiz burlón aparecía en sus obras, lo que la llevó finalmente a darle vida a Nieves, marcando así la diferencia entre el arte puramente plástico y el arte comprometido con el entorno cotidiano.

Para Lago, tanto Nieves como ella comparten el hecho de estar presentes y de vivir cada día, aunque el personaje se mantiene inmutable mientras la autora envejece. Así, a través de su creación, Lago ha mantenido una crónica social y cultural que destaca por su agudeza y sensibilidad para captar los detalles de la vida colombiana.

¿Por qué se viralizó la caricatura de Consuelo Lago sobre el terremoto?

La caricatura se volvió viral porque fue publicada con el mensaje “Que no tiemble y que llueva” justo antes del fuerte sismo que ocurrió en el occidente del país. La coincidencia entre el mensaje preventivo y el evento real llamó la atención de los usuarios en redes sociales y medios, generando debate sobre las intuiciones y percepciones de Consuelo Lago, según relata El Espectador.

¿Quién es Nieves y cómo nació este personaje de Consuelo Lago?

Nieves es la protagonista de la caricatura homónima creada por Consuelo Lago en 1968. El personaje surgió de la pasión de Lago por observar su entorno y de recuerdos personales y familiares, como las imágenes de su infancia en Cali y experiencias de mujeres negras. Desde entonces, Nieves ha sido el vehículo con el que Lago comenta la realidad social y cultural de Colombia, primero en El País de Cali y, más adelante, en publicaciones como El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.