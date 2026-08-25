Por: Noticiero 90 minutos

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Padres de familia de la institución educativa Alfonso López Pumarejo, sede Purificación Trujillo, en el barrio Alfonso López, oriente de Cali, realizaron una manifestación frente a las instalaciones de la escuela. El motivo central fue exigir a la Secretaría de Educación una evaluación rigurosa de la infraestructura física y las condiciones de seguridad del colegio, luego del terremoto de magnitud 7,4 que se presentó el pasado 10 de agosto. De acuerdo con información entregada por el Consejo Directivo y representantes de padres de familia, este evento sísmico habría agravado daños ya presentes en la edificación escolar.

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Según reportes recogidos por el noticiero 90 Minutos, la preocupación de la comunidad educativa no es reciente. Algunos días antes del movimiento telúrico, ya se habían iniciado conversaciones con la Secretaría de Educación de Cali para revisar una grieta en la estructura, situación confirmada por Guillermo Urueña, integrante del Consejo Directivo. Así lo evidencian sus declaraciones: "Habíamos venido con la Secretaría de Educación, habíamos revisado porque la rajadura era más pequeña y ellos vinieron y dijeron que iban a invertirle, que iban a arreglarla. Luego vino el terremoto y el Consejo Directivo había decidido cambiarlos a otras sedes para evitar una tragedia”.

La decisión de trasladar temporalmente a los estudiantes a otras sedes se tomó por precaución ante el temor de que la infraestructura representara algún peligro inminente. Sin embargo, después de que la institución fue habilitada nuevamente para reanudar las clases, las inquietudes crecieron. Padres y directivos consideran que no existe, hasta la fecha, una solución definitiva frente a los daños causados o empeorados por el terremoto. Así lo expresó Karen Gómez, madre de familia: “Nosotros pedimos a la Secretaría de Educación que se haga presente y nos ayude a organizar este colegio porque necesitamos una educación segura. En ningún momento hemos dicho que no vamos a dejar que los niños sigan con su educación. Solamente queremos una educación segura”.

La principal preocupación se centra en una pared ubicada en el área de recreo, espacio frecuentado por estudiantes de primaria entre 10 y 11 años, quienes la utilizan para guarecerse del sol durante los descansos. Por esta razón, el plantón continúa, pues los padres exigen una evaluación técnica renovada, la determinación clara del riesgo y una intervención estructural concreta por parte de la Secretaría de Educación.

En resumen, la comunidad educativa insiste en no suspender la formación de los menores, sino en garantizar condiciones seguras para su regreso. Una respuesta clara y oficial permitiría conocer el verdadero nivel de riesgo y cuáles serán las acciones que se emprenderán para proteger a los estudiantes.

¿Cuáles son los riesgos que denuncian los padres en la sede Purificación Trujillo tras el terremoto?

Los padres denuncian principalmente la presencia de una grieta en la infraestructura que, según sus testimonios, se agravó después del terremoto del 10 de agosto. El riesgo aumenta porque la pared afectada está situada en el área de recreo, donde los estudiantes de primaria pasan tiempo durante los descansos. Los padres temen por la seguridad de sus hijos si no se brinda una solución técnica oportuna que repare la estructura antes de retomar normalmente las actividades.

¿Qué medidas solicita la comunidad a la Secretaría de Educación de Cali frente a la situación en el colegio?

La comunidad educativa pide a la Secretaría de Educación de Cali que realice una nueva evaluación técnica sobre el estado de la infraestructura de la sede Purificación Trujillo, determine el nivel de riesgo real y establezca una solución definitiva para reparar los daños existentes. No buscan interrumpir el proceso educativo, sino asegurar que el regreso a clases se dé en condiciones que salvaguarden la seguridad de los menores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.