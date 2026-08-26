Apple confirmó este miércoles 26 de agosto la fecha de su tradicional evento de septiembre, una de las presentaciones más importantes del año para la compañía y que, como es habitual, estará marcada por las novedades que llegarán a su línea de dispositivos. La cita será el miércoles 9 de septiembre, en el Steve Jobs Theater de Apple Park, en Cupertino, California.

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De acuerdo con lo informado, el evento comenzará a la 1:00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos), 10:00 a. m. del Pacífico. Para Colombia, esto corresponde a las 12:00 del mediodía. La presentación también podrá seguirse de manera virtual a través de los canales oficiales de Apple.

La compañía eligió para esta ocasión el lema “Surprise and Shine”, aunque Apple no ha revelado públicamente todos los productos que presentará durante la jornada.

El iPhone sería el gran protagonista

El evento de septiembre suele estar reservado para la renovación de la principal línea de teléfonos de Apple y todo apunta a que este año no será diferente. Sin embargo, la compañía todavía no ha confirmado oficialmente los nombres ni las características de los nuevos modelos.

Entre los productos que se esperan están los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, aunque sus nombres forman parte de los reportes previos al evento y no de un anuncio oficial de Apple. Estos modelos podrían recibir diferentes mejoras, mientras que la compañía mantiene silencio sobre sus especificaciones definitivas.

Una de las mayores expectativas está relacionada con el posible debut del primer iPhone plegable. El dispositivo lleva meses apareciendo en informes de medios especializados y filtraciones de la industria. Este sería uno de los anuncios más llamativos que se esperan para el evento de septiembre.

También existe una particularidad en la estrategia de la compañía para esta generación. Según The Verge, el modelo estándar del iPhone 18 no estaría previsto para esta presentación y podría llegar posteriormente, junto con otros equipos de la familia.

iOS 27 también será protagonista

El evento no solamente estará relacionado con el ‘hardware’. Apple ya presentó durante su Conferencia Mundial de Desarrolladores de 2026 varias de las novedades que llegarán con iOS 27, la próxima gran actualización del sistema operativo del iPhone.

La compañía ha destacado especialmente la nueva generación de Apple Intelligence y una versión renovada de Siri con funciones de inteligencia artificial. Apple explica que la nueva Siri tendrá capacidades más avanzadas para ofrecer respuestas y mantener conversaciones más naturales, aunque algunas funciones estarán disponibles inicialmente en inglés.

La presentación de septiembre podría servir para que Apple entregue más información sobre el calendario de lanzamiento de iOS 27 y su disponibilidad para los usuarios, aunque la fecha exacta de distribución no debe darse por confirmada hasta que la empresa la anuncie oficialmente.

Será un evento especial para Apple

La presentación también tendrá un componente importante para la historia reciente de la compañía. John Ternus asumirá el cargo de director ejecutivo de Apple el primero de septiembre, apenas ocho días antes del evento, por lo que la presentación del 9 de septiembre será una de las primeras grandes citas de la compañía bajo su liderazgo.

Ternus reemplazará a Tim Cook, quien pasará a ocupar el cargo de presidente ejecutivo de Apple. El cambio de liderazgo se producirá justo antes de una de las presentaciones de productos más importantes del calendario de la compañía.

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