Por: Social Geek

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Apple ha sorprendido al mercado tecnológico con la presentación oficial del M6, el primer chip de la compañía fabricado con un proceso de 2 nanómetros. Este avance marca un salto destacado en la arquitectura de los procesadores, pues apuesta por combinar un rendimiento superior, mayor eficiencia energética y la capacidad para ejecutar modelos de inteligencia artificial sin necesidad de recurrir a servicios en la nube. La compañía estadounidense eligió el nuevo Mac mini como el primer dispositivo en incorporar este procesador, dirigido tanto a estudiantes como a profesionales que buscan ejecutar tareas de inteligencia artificial localmente.

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El M6 se basa en una CPU (unidad central de procesamiento) de 12 núcleos, dividida en dos de alto rendimiento, cuatro de rendimiento y seis de eficiencia. De acuerdo con Apple, esta nueva estructura alcanza un 20% más de rendimiento multinúcleo en comparación con el M5, y hasta 2,4 veces más con respecto al M1 en ciertas pruebas, según información citada en Social Geek. Además, añade una GPU (unidad de procesamiento gráfico) de 12 núcleos, dos más que su predecesor, con aceleradores neuronales integrados en cada núcleo. Esta configuración permite optimizar el procesamiento de tareas de inteligencia artificial y agilizar respuestas de modelos de lenguaje ejecutados en el propio equipo.

Una característica clave del M6 es su Neural Engine dual de 16 núcleos, que duplica la capacidad máxima de procesamiento frente a generaciones anteriores, facilitando funciones como transcripción, edición de imágenes y programación asistida. Otra novedad relevante es el soporte de hasta 32 GB de memoria unificada y un ancho de banda de hasta 170 GB/s, 10% más que el M5; esto agiliza el uso compartido de recursos entre CPU, GPU y motor neuronal, lo que resulta esencial para aplicaciones creativas y modelos de inteligencia artificial.

El Mac mini con M6 no solo está orientado al sector educativo y profesional, sino también al entorno de los videojuegos. Apple destaca que, gracias a mejoras como arquitectura de sombreado, Dynamic Caching y ray tracing por hardware, la GPU eleva el rendimiento geométrico un 50%, permitiendo escenas 3D más complejas y mejores efectos visuales en juegos compatibles.

Paralelamente, la compañía presentó el Mac Studio con el nuevo chip M5 Ultra, destinado a usuarios avanzados que requieren manejar grandes datos, edición de video de alta resolución o simulaciones científicas. El M5 Ultra combina cuatro chips conectados mediante la tecnología UltraFusion, actuando como una única unidad de procesamiento. Incorpora cuatro motores de codificación y decodificación ProRes y aceleración para formatos de video como H.264, HEVC y AV1, consolidando al Mac Studio como una herramienta de creación audiovisual y científica de alto nivel. Según Apple, sus herramientas para desarrolladores, como Core ML, Metal, Xcode y Core AI, se han actualizado para sacar provecho integral de estas capacidades, permitiendo la ejecución segura de modelos de inteligencia artificial sin depender de servidores externos.

En cuanto a precios, el nuevo Mac mini con chip M6 estará disponible dese 899 dólares, mientras que el Mac Studio partirá desde 2499 dólares, precios base para Estados Unidos de acuerdo con la información oficial.

¿Qué novedades trae el chip Apple M6 frente a generaciones anteriores?

El chip M6 representa un avance en procesos de fabricación, pasando a 2 nanómetros, e integra una CPU de 12 núcleos combinando rendimiento y eficiencia, una GPU de 12 núcleos y un Neural Engine dual de 16 núcleos. Estas innovaciones ofrecen mejor rendimiento, eficiencia energética, mayor soporte para inteligencia artificial y una experiencia de usuario optimizada en tareas creativas y de alto procesamiento.

¿Para quién está dirigido el nuevo Mac mini con chip M6?

El nuevo Mac mini con M6 está orientado a estudiantes, desarrolladores, profesionales creativos y empresas que buscan ejecutar herramientas de inteligencia artificial de forma local. También ofrece ventajas para usuarios interesados en videojuegos gracias a las mejoras gráficas de su GPU, posicionándose como un computador compacto y versátil para distintos perfiles de usuario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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