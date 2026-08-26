Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La llegada de una conexión de fibra óptica de 500 megas al hospital de campaña instalado en la Plazoleta Risaralda, junto al estadio de Pereira, marca un punto clave en la atención a los afectados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto. De acuerdo con información de El Diario, la infraestructura tecnológica fue suministrada sin costo por la empresa Claro Colombia, con el propósito de brindar soporte en uno de los momentos más críticos para el sistema de salud local.

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La principal función de esta conexión reside en agilizar y optimizar la gestión interna del hospital de campaña, el cual atiende a personas que resultaron damnificadas tras el desastre natural y cuya recuperación depende de la eficiencia en la entrega y el control de insumos. Esta conectividad permitirá el uso de una plataforma digital orientada a registrar equipos médicos, medicamentos, insumos, ayudas y donaciones que llegan al hospital. Así, según El Diario, el personal tendrá acceso en tiempo real a la procedencia de cada recurso, podrá monitorear su uso y asegurar transparencia y trazabilidad en los procesos, reforzando la gestión de recursos destinados a solventar la emergencia.

El hospital de campaña, bajo la administración de la Fundación Cardioclinic de Pereira y en alianza con Claro Colombia, ofrece un panorama amplio de servicios médicos fundamentales en este contexto. Entre las áreas atendidas se encuentran odontología, triage (sistema para la clasificación rápida de pacientes de acuerdo a la gravedad de su estado), pediatría, ginecología, psicología, ortopedia, fonoaudiología, fisioterapia y cirugía plástica. Esto permite dar atención integral a las diferentes necesidades surgidas tras el terremoto, mientras continúa la restauración de la infraestructura hospitalaria formal en la ciudad.

Adicionalmente, Claro Colombia informó que extendió servicios de conectividad a otros puntos estratégicos afectados por la emergencia, incluyendo el principal albergue temporal de Pereira, el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE) y la sede temporal de la Secretaría TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) del municipio. Esta acción conjunta busca fortalecer la respuesta institucional y garantizar la comunicación fluida en momentos donde la información precisa y rápida puede salvar vidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué beneficios aporta la conexión de fibra óptica de 500 megas en el hospital de campaña instalado en Pereira?

La conexión de fibra óptica de 500 megas permite optimizar el manejo de recursos en el hospital de campaña, facilitando el registro, control y trazabilidad en tiempo real de equipos médicos, medicamentos, insumos y donaciones. Esto agiliza la atención a los afectados y fortalece la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos destinados a la emergencia, de acuerdo con la información de El Diario.

¿Qué servicios médicos ofrece el hospital de campaña en la Plazoleta Risaralda después del terremoto?

El hospital de campaña liderado por la Fundación Cardioclinic de Pereira brinda atención en odontología, triage, pediatría, ginecología, psicología, ortopedia, fonoaudiología, fisioterapia y cirugía plástica, cubriendo así un espectro amplio de especialidades médicas para responder adecuadamente a las necesidades de la población afectada por el terremoto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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