El ‘youtuber’ estadounidense ‘MrBeast’ y la cantante colombiana Shakira protagonizaron un intercambio que encendió las esperanzas de miles de familias en Colombia: ambos expresaron su intención de unir fuerzas para construir más escuelas en el país, con especial atención a Barranquilla.

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(Ver también: Shakira llegó a Quibdó tras el terremoto y anunció ayuda para reconstruir escuelas y universidad)

En un video que circula en redes sociales, ‘MrBeast’ tomó la iniciativa de contactar a la artista con una propuesta abierta. “Hola Shakira, ¿y si hacemos algo juntos?”, le preguntó el creador de contenido, conocido mundialmente por sus proyectos filantrópicos a gran escala. La respuesta de la barranquillera no tardó: “Claro, hagamos algo juntos. ¿Qué te parece en Colombia?”.

Cuando ‘MrBeast’ le preguntó qué tipo de iniciativa tenía en mente, Shakira fue directa: “Hay que hacer más escuelas”. El ‘youtuber’ secundó la idea de inmediato y señaló una realidad que afecta a muchos menores en el país: “Tenemos muchos niños que no van a la escuela, no pueden”.

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Shakira mencionó específicamente a Barranquilla como posible sede del proyecto, ciudad con la que la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ tiene un vínculo profundo por ser su tierra natal.

‘MrBeast’, visiblemente entusiasmado, lanzó una invitación directa a sus seguidores: “Díganos si debemos construir más escuelas en Colombia. En serio, me encantaría. Suena increíble. Gracias, Colombia”.

🇨🇴 Este lunes 24 de agosto se viralizó un clip de una charla entre Shakira y el youtuber norteamericano ‘Mr. Beast’ en el que la artista invita al creador de contenido a donar para hacer escuelas en Colombia. La conversación se dio luego de que el youtuber le sugiriera a la… pic.twitter.com/ox9hWk60dE — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 25, 2026

El intercambio también dejó un momento de admiración mutua. Shakira le expresó al creador de contenido su reconocimiento por su labor social: “Yo soy tu fan porque haces mucho por la gente. Ojalá hubiera más personas como tú en el mundo”. ‘MrBeast’ respondió que el elogio era valioso viniendo de ella, y devolvió el halago confesándose admirador de la artista.

¿Cuál es el historial filantrópico de MrBeast en educación y proyectos sociales?

‘MrBeast’, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, ha construido su reputación no solo como el youtuber más visto del mundo, sino como uno de los filántropos más activos de internet.

Entre sus proyectos más destacados figuran la construcción de pozos de agua en África, operaciones de cataratas gratuitas para miles de personas y la entrega masiva de alimentos a comunidades vulnerables.

(Ver también: Shakira, Luis Díaz y J Balvin reaccionaron al terremoto que sacudió a Colombia: “Fuerza”)

¿Qué papel ha jugado Shakira en iniciativas educativas en Colombia?

Shakira fundó en 1997 la organización Pies Descalzos, enfocada en brindar educación de calidad a niños en situación de vulnerabilidad en Colombia. A través de esta fundación, la artista ha contribuido a la construcción y mejoramiento de colegios en regiones como Barranquilla, Quibdó y Haití, beneficiando a decenas de miles de estudiantes a lo largo de los años.

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