La actual Miss Universo, Fátima Bosch, volvió a quedar en el centro de una controversia internacional luego de que el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil anunciara que las autoridades de ese país estarían agilizando un procedimiento que podría derivar en una orden de arresto contra la modelo mexicana.

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La situación está relacionada con el enfrentamiento que ambos protagonizaron durante la competencia y con una denuncia por presunta difamación, falsas acusaciones y difusión de información falsa que, según Itsaragrisil, habría sido presentada contra Bosch.

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Ante el anuncio, la reina de belleza decidió pronunciarse públicamente y defendió la postura que asumió durante aquel episodio, al tiempo que cuestionó lo que considera una forma de intimidación por haber expresado su posición.

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De acuerdo con la versión entregada por Bosch, el conflicto comenzó después de que Itsaragrisil reclamara a varias candidatas que no estaban dispuestas a promocionar Tailandia a través de sus redes sociales.

La mexicana aseguró que, durante la discusión, el empresario utilizó expresiones ofensivas en su contra y la habría llamado “tonta” y “cabeza hueca”.

El episodio generó una fuerte reacción dentro del certamen y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la competencia. Meses después, la situación volvió a tomar fuerza a raíz de las acciones legales que, según el empresario, se adelantan en Tailandia.

Bosch publicó un comunicado en el que explicó que decidió hablar nuevamente sobre lo sucedido debido a las nuevas circunstancias.

“Hoy me toca a mí contar esta historia; mi deseo es que mañana ninguna mujer tenga que vivirla”, manifestó la actual Miss Universo.

La modelo también cuestionó que una mujer pueda enfrentar consecuencias o presiones después de expresar públicamente su desacuerdo y establecer límites.

Fátima Bosch, Miss Universo 2025

“Resulta profundamente preocupante que, en pleno siglo XXI, una mujer pueda enfrentar intentos de intimidación simplemente por haber levantado la voz, puesto límites y exigido ser tratada con dignidad y respeto”, afirmó.

La reina de belleza sostuvo además que no se arrepiente de haber intervenido durante el episodio que desencadenó la controversia.

“No me arrepiento de haber defendido mi lugar aquel día. Aunque sigue teniendo repercusiones meses después, si algo quiero que otras mujeres aprendan de mi historia es esto: defender tu dignidad jamás debería convertirse en motivo de miedo”, añadió.

Después de que Bosch difundiera su comunicado, Nawat Itsaragrisil utilizó sus historias de Instagram para responder a las declaraciones de la modelo mexicana. El empresario aseguró que Bosch estaría actualmente vinculada a un procedimiento judicial en Tailandia relacionado con acusaciones de difamación y difusión de información falsa.

“Fatima Bosch está actualmente sujeta a un proceso expedito para la emisión de una orden de arresto en relación con un caso que involucra difamación, falsas acusaciones y la difusión de información falsa, respaldado por pruebas claras”, escribió.

Itsaragrisil también acusó a la reina de belleza de difundir, según su versión, narrativas engañosas con el propósito de obtener beneficios a costa de otras personas.

El directivo sostuvo que las acciones legales tendrían como objetivo proteger los intereses de la Miss Universe Organization (MUO).

El nuevo enfrentamiento reavivó una controversia que ya había generado repercusión internacional durante el desarrollo del certamen. Mientras Bosch sostiene que simplemente defendió su dignidad frente a un trato que consideró inapropiado, Itsaragrisil mantiene una posición completamente distinta y asegura que existen elementos para respaldar las acciones legales anunciadas.

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Por ahora, las declaraciones de ambas partes mantienen abierta la disputa y será el proceso correspondiente en Tailandia el que determine si existen fundamentos para avanzar con una eventual orden de arresto y establecer responsabilidades.

El caso también vuelve a poner bajo la lupa la relación entre Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil y la organización Miss Universo, en una controversia que trascendió el escenario del certamen y ahora podría tener consecuencias legales.

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