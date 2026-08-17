Shakira llegó a Quibdó, Chocó, para acompañar a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y conocer de cerca las necesidades que dejó la emergencia.

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La cantante recorrerá diferentes sectores de la ciudad y tiene previsto visitar instituciones educativas vinculadas con su Fundación Pies Descalzos, organización con la que ha desarrollado proyectos educativos en la región.

Durante su visita, la artista aseguró que mantendrá su respaldo a los habitantes del departamento y planteó varios compromisos relacionados con la recuperación de la educación.

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“El compromiso es no soltarle la mano a los chocoanos hasta que cada uno de ellos pueda tener una vida normal, hasta que cada niño pueda volver a la escuela”.

“El compromiso es no soltarle la mano a los chocoanos hasta que cada uno de ellos pueda tener una vida normal, hasta que cada niño pueda volver a la escuela. Estamos muy conmovidos (…) Hay una deuda histórica con el Chocó (…) Voy a dedicar mis esfuerzos personales a… pic.twitter.com/Gu1mdGFdeS — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 17, 2026

Shakira anunció construcción de 10 escuelas

Uno de los anuncios hechos por la cantante desde Quibdó fue la construcción de diez nuevas escuelas en la región. Shakira también señaló que dedicará esfuerzos personales a la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó, una de las instituciones educativas de referencia del departamento.

“Hay una deuda histórica con el Chocó”, manifestó la artista, al referirse a las condiciones de la región y a la necesidad de mantener el acompañamiento a las comunidades afectadas.

Su visita se produce pocos días después del terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto, que afectó diferentes zonas del país y dejó una emergencia especialmente fuerte en varios municipios del Chocó.

La cantante aseguró que el propósito es mantener el acompañamiento hasta que los niños puedan volver a las escuelas y las comunidades recuperen condiciones de normalidad.

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