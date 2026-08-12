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El reciente terremoto ocurrido en Colombia no solo movilizó a los organismos de socorro dentro del país, sino que también activó cadenas de mensajes de solidaridad desde distintas latitudes. Ni los escenarios artísticos ni deportivos quedaron exentos de la conmoción, y diferentes figuras reaccionaron para acompañar a los colombianos de forma pública y significativa, en momentos donde la unión cobra un significado especial.
Uno de los primeros pronunciamientos internacionales llegó desde el Vaticano. El papa León XIV expresó su tristeza por la tragedia que azotó al país suramericano; según fuentes oficiales del Vaticano, el sumo pontífice manifestó su cercanía espiritual con las familias de las víctimas y elevó oraciones por quienes resultaron afectados. Sus palabras se sumaron a los mensajes emitidos desde otros gobiernos: Estados Unidos, México, España, Francia, Italia, Panamá y Venezuela también publicaron comunicados oficiales reafirmando su respaldo a Colombia. Así, la comunidad internacional dejó clara su disposición para apoyar los procesos de emergencia y reconstrucción.
En el ámbito latinoamericano, gobiernos como Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y El Salvador enviaron mensajes de aliento y apoyo en respuesta a la emergencia. Estas muestras de solidaridad llegaron mientras los organismos de socorro, responsables de labores de rescate y atención, continuaban prestando asistencia en las regiones más afectadas. Las escenas que se vivieron desde los equipos de rescate hasta las instituciones públicas reflejan el nivel de impacto y la urgencia de atención tras la catástrofe.
Las redes sociales se posicionaron como el canal principal para que artistas y figuras reconocidas expresaran su apoyo. Cantantes de amplia trayectoria internacional como Shakira, Maluma, Karol G y Sebastián Yatra difundieron mensajes de solidaridad tras conocer la magnitud del suceso. Algunos de ellos, además de acompañar a las víctimas con palabras de ánimo, compartieron información para canalizar ayudas y donaciones a las personas damnificadas. El cantante español David Bisbal, quien se encontraba en Bogotá al momento del terremoto, relató su propia experiencia durante el movimiento telúrico, acercándose aún más a la audiencia local.
El fútbol también se unió a la ola solidaria. Clubes internacionales como Real Madrid y Atlético de Madrid expresaron su apoyo, mientras que equipos nacionales —América de Cali, Deportivo Cali y Atlético Nacional— enviaron mensajes a sus hinchas y emprendieron iniciativas para beneficiar a las comunidades más afectadas.
La emergencia continúa movilizando voluntades en Colombia y el mundo, en una demostración colectiva donde la solidaridad sigue siendo protagonista mientras se adelantan las labores de rescate y reconstrucción.
¿Qué artistas famosos apoyaron a Colombia tras el terremoto?
De acuerdo con los reportes, figuras como Shakira, Maluma, Karol G, Sebastián Yatra y David Bisbal manifestaron su solidaridad tras el terremoto en Colombia, usando sus redes sociales para expresar mensajes de ánimo y promover ayudas a los afectados.
¿Qué países enviaron mensajes de solidaridad a Colombia por el terremoto?
Según los pronunciamientos oficiales conocidos, países como Estados Unidos, México, España, Francia, Italia, Panamá, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y El Salvador enviaron mensajes de apoyo y respaldo tras la emergencia sufrida en Colombia.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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