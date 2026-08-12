Por: Noticiero 90 minutos

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El reciente terremoto ocurrido en Colombia no solo movilizó a los organismos de socorro dentro del país, sino que también activó cadenas de mensajes de solidaridad desde distintas latitudes. Ni los escenarios artísticos ni deportivos quedaron exentos de la conmoción, y diferentes figuras reaccionaron para acompañar a los colombianos de forma pública y significativa, en momentos donde la unión cobra un significado especial.

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Uno de los primeros pronunciamientos internacionales llegó desde el Vaticano. El papa León XIV expresó su tristeza por la tragedia que azotó al país suramericano; según fuentes oficiales del Vaticano, el sumo pontífice manifestó su cercanía espiritual con las familias de las víctimas y elevó oraciones por quienes resultaron afectados. Sus palabras se sumaron a los mensajes emitidos desde otros gobiernos: Estados Unidos, México, España, Francia, Italia, Panamá y Venezuela también publicaron comunicados oficiales reafirmando su respaldo a Colombia. Así, la comunidad internacional dejó clara su disposición para apoyar los procesos de emergencia y reconstrucción.

En el ámbito latinoamericano, gobiernos como Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y El Salvador enviaron mensajes de aliento y apoyo en respuesta a la emergencia. Estas muestras de solidaridad llegaron mientras los organismos de socorro, responsables de labores de rescate y atención, continuaban prestando asistencia en las regiones más afectadas. Las escenas que se vivieron desde los equipos de rescate hasta las instituciones públicas reflejan el nivel de impacto y la urgencia de atención tras la catástrofe.

Las redes sociales se posicionaron como el canal principal para que artistas y figuras reconocidas expresaran su apoyo. Cantantes de amplia trayectoria internacional como Shakira, Maluma, Karol G y Sebastián Yatra difundieron mensajes de solidaridad tras conocer la magnitud del suceso. Algunos de ellos, además de acompañar a las víctimas con palabras de ánimo, compartieron información para canalizar ayudas y donaciones a las personas damnificadas. El cantante español David Bisbal, quien se encontraba en Bogotá al momento del terremoto, relató su propia experiencia durante el movimiento telúrico, acercándose aún más a la audiencia local.

El fútbol también se unió a la ola solidaria. Clubes internacionales como Real Madrid y Atlético de Madrid expresaron su apoyo, mientras que equipos nacionales —América de Cali, Deportivo Cali y Atlético Nacional— enviaron mensajes a sus hinchas y emprendieron iniciativas para beneficiar a las comunidades más afectadas.

La emergencia continúa movilizando voluntades en Colombia y el mundo, en una demostración colectiva donde la solidaridad sigue siendo protagonista mientras se adelantan las labores de rescate y reconstrucción.

¿Qué artistas famosos apoyaron a Colombia tras el terremoto?

De acuerdo con los reportes, figuras como Shakira, Maluma, Karol G, Sebastián Yatra y David Bisbal manifestaron su solidaridad tras el terremoto en Colombia, usando sus redes sociales para expresar mensajes de ánimo y promover ayudas a los afectados.

¿Qué países enviaron mensajes de solidaridad a Colombia por el terremoto?

Según los pronunciamientos oficiales conocidos, países como Estados Unidos, México, España, Francia, Italia, Panamá, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y El Salvador enviaron mensajes de apoyo y respaldo tras la emergencia sufrida en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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