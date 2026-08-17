Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, respondió a las críticas por el viaje que realizó a Santa Marta durante la emergencia causada por el terremoto. Señaló que “no es cierto” que armó el viaje tras la tragedia o que abandonó su cargo.

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El alto funcionario explicó que actualmente vive en Bogotá, mientras su esposa y sus hijos permanecen en Bucaramanga, por lo que aseguró que el viaje familiar estaba planeado con anterioridad y que era la única opción que tenían para verse en un buen tiempo.

Beltrán defendió su decisión de compartir tiempo con su familia y señaló que asumir el cargo de ministro no significa dejar de lado sus responsabilidades como padre y esposo.

Según explicó, aprovechó el desplazamiento para coordinar ayudas y continuar atendiendo asuntos relacionados con la emergencia del terremoto.

El ministro afirmó que las labores del Ministerio de Vivienda se están desarrollando de manera ininterrumpida y que su presencia fuera de Bogotá no significó abandonar sus responsabilidades.

Sus declaraciones se conocen después de que su viaje generara críticas de congresistas y sectores políticos, en medio de la emergencia nacional provocada por el terremoto.

Beltrán insistió en que su compromiso con la atención de los damnificados continúa y pidió poner fin a las especulaciones sobre su actuación.

También aseguró que no dejará de cumplir su papel como funcionario, pero tampoco renunciará a su papel como padre y esposo.

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