Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, respondió a las críticas por el viaje que realizó a Santa Marta durante la emergencia causada por el terremoto. Señaló que “no es cierto” que armó el viaje tras la tragedia o que abandonó su cargo.
El alto funcionario explicó que actualmente vive en Bogotá, mientras su esposa y sus hijos permanecen en Bucaramanga, por lo que aseguró que el viaje familiar estaba planeado con anterioridad y que era la única opción que tenían para verse en un buen tiempo.
Jaime Andrés Beltrán @soyjaimeandres responde a las críticas y publica este video en el que explica que sí estuvo en Santa Marta y habla también de su papel como padre.
Aquí está su versión. Vean el video, escuchen sus argumentos y juzguen ustedes. 👇🏻🤷♀️ pic.twitter.com/slzDw6FYU6Lee También
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— Lucia Forero (@Luciaforero221) August 17, 2026
Beltrán defendió su decisión de compartir tiempo con su familia y señaló que asumir el cargo de ministro no significa dejar de lado sus responsabilidades como padre y esposo.
Según explicó, aprovechó el desplazamiento para coordinar ayudas y continuar atendiendo asuntos relacionados con la emergencia del terremoto.
El ministro afirmó que las labores del Ministerio de Vivienda se están desarrollando de manera ininterrumpida y que su presencia fuera de Bogotá no significó abandonar sus responsabilidades.
Sus declaraciones se conocen después de que su viaje generara críticas de congresistas y sectores políticos, en medio de la emergencia nacional provocada por el terremoto.
Beltrán insistió en que su compromiso con la atención de los damnificados continúa y pidió poner fin a las especulaciones sobre su actuación.
También aseguró que no dejará de cumplir su papel como funcionario, pero tampoco renunciará a su papel como padre y esposo.
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