David Vélez, fundador y CEO de Nu, anunció un aporte de $ 100.000 millones para ayudar a los colombianos afectados por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

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El anuncio fue dado a conocer por el presidente Abelardo de la Espriella, quien aseguró que sostuvo una conversación con el empresario y que este le manifestó directamente su decisión de hacer el millonario aporte.

Hace un minuto hablé con David Vélez, quien me manifestó su decisión de aportar $100.000 millones para ayudar a los colombianos afectados por esta tragedia. ¡Gracias, David, por este inmenso gesto de solidaridad y amor por Colombia! Cuando nos unimos alrededor de un mismo… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 17, 2026

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella sobre la donación?

Tras revelar el aporte, el presidente agradeció públicamente a Vélez por la decisión y destacó el gesto de solidaridad con las personas afectadas por la emergencia.

“¡Gracias, David, por este inmenso gesto de solidaridad y amor por Colombia!”, expresó De la Espriella.

El mandatario también aseguró que este tipo de acciones muestran la importancia de unir esfuerzos para enfrentar las consecuencias de la emergencia.

“Cuando nos unimos alrededor de un mismo propósito, demostramos que somos capaces de levantarnos ante cualquier adversidad”, agregó.

¿Quién es David Vélez?

David Vélez es el fundador de Nu, una de las compañías financieras digitales más importantes de América Latina.

El empresario colombiano es además una de las figuras más reconocidas del sector tecnológico y financiero de la región.

En esta ocasión, su nombre vuelve a aparecer en el contexto nacional por el anuncio de un aporte de $ 100.000 millones, destinado, según lo informado por el presidente, a apoyar a los colombianos afectados por el terremoto.

Por ahora, el anuncio presidencial no detalla cómo se distribuirán los recursos, qué entidades los administrarán ni cuáles serán los mecanismos específicos para hacer llegar la ayuda a las comunidades afectadas.

El aporte se conoce mientras el país continúa atendiendo las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4, que dejó víctimas, personas heridas, desaparecidas y miles de viviendas e infraestructura afectadas en diferentes regiones.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.