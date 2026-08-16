Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Instituto de Movilidad de Pereira anunció que, a partir del martes 18 de agosto, empezará a regir una nueva medida temporal de pico y placa para vehículos particulares. Esta decisión fue adoptada en el marco de la recuperación de la ciudad tras el terremoto, con el objetivo central de facilitar las labores de rescate, demolición y recolección de escombros, así como organizar la circulación de los ciudadanos en medio de la contingencia. De acuerdo con El Diario, la medida fue confirmada por Mauricio Vega López, el actual director del Instituto de Movilidad, quien destacó la necesidad de garantizar vías despejadas para los equipos que cumplen tareas clave en la emergencia.

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Según lo informado, el esquema de pico y placa quedó establecido de la siguiente manera: los lunes, miércoles y viernes aplicará para vehículos con placas terminadas en número par; los martes, jueves y sábado, para aquellos con placas finalizadas en número impar. Para los domingos, la administración municipal determinó que no habrá restricción según lo reportado. Cabe señalar que las motocicletas estarán exentas de la medida temporal, lo que significa que podrán circular sin limitaciones derivadas de la nueva reglamentación.

El Instituto de Movilidad también señaló que continuarán vigentes las excepciones contempladas en el decreto anterior, es decir, los vehículos necesarios para la emergencia, entre los que se incluyen aquellos destinados a la misión médica, atención de incidentes urgentes y medios de comunicación, siempre y cuando cumplan con las condiciones fijadas por la administración municipal. Estas excepciones buscan asegurar que los servicios considerados esenciales puedan desplazarse sin obstáculos, contribuyendo a que la atención y recuperación de las zonas afectadas sea lo más ágil y segura posible.

La administración municipal indicó que esta restricción tiene como finalidad principal permitir que los organismos de socorro y los equipos responsables de la recuperación lleguen rápidamente a las zonas más impactadas por el sismo. Asimismo, la medida pretende que la ciudad de Pereira logre retomar progresivamente las actividades económicas y cotidianas, sin descuidar la seguridad y la movilidad durante el proceso de restauración. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la medida se mantendrá mientras duren las labores de emergencia y recuperación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el nuevo pico y placa temporal en Pereira tras el terremoto?

La medida de pico y placa temporal, según anunció el Instituto de Movilidad de Pereira y confirmó Mauricio Vega López, restringe la circulación de vehículos particulares con base en si el último dígito de la placa es par o impar. Los lunes, miércoles y viernes la restricción aplica para vehículos con placas pares, mientras que los martes, jueves y sábado es para las impares. No hay restricción los domingos, y las motocicletas están exentas.

¿Qué vehículos están exentos del nuevo pico y placa temporal en Pereira?

De acuerdo con la información proporcionada por la administración municipal, las motocicletas no están sujetas a la nueva medida de pico y placa temporal. Además, también se mantienen las excepciones para vehículos utilizados en misión médica, atención de emergencias y medios de comunicación, conforme a lo estipulado en el decreto anterior y siempre bajo las condiciones definidas por las autoridades locales.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.