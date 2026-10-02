Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo caso judicial ha sacudido a la comunidad de Guadalajara de Buga, en el departamento del Valle del Cauca, tras conocerse que Andrés Felipe Restrepo Obando, sacerdote identificado por la Fiscalía General de la Nación, fue enviado a prisión preventiva. De acuerdo con los cargos imputados, el religioso estaría involucrado en actos sexuales abusivos cometidos presuntamente contra una niña de 13 años de edad al interior de una casa cural. La Fiscalía sostiene que el procesado habría aprovechado la cercanía ganada con la menor, quien participaba activamente en los grupos juveniles relacionados con la parroquia, para establecer relación de confianza y vulnerar su integridad.

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Según el material probatorio que fue recogido durante la investigación, los hechos se remontan a noviembre de 2025. Esta evidencia permitió a la entidad acusar formalmente al sacerdote por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado, figura penal que contempla mayores penas dada la edad de la presunta víctima y la relación de poder o autoridad ejercida sobre ella.

Durante la diligencia judicial, la Fiscalía presentó los cargos y solicitó la medida de aseguramiento mientras el proceso avanza. Andrés Felipe Restrepo Obando, sin embargo, no aceptó los cargos por los hechos de los que se le acusa. Pese a ello, un juez de control de garantías consideró necesario ordenar su detención en centro carcelario, considerando la gravedad de los hechos y la necesidad de proteger los derechos de la menor involucrada durante el curso de la investigación penal.

Es importante resaltar que esta medida de aseguramiento es una decisión preventiva y no equivale a una sentencia condenatoria. El proceso judicial continúa en marcha y corresponde a las autoridades esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal del investigado a partir del análisis de pruebas y testimonios.

Por las características de este caso, la Fiscalía y las autoridades judiciales recalcan la importancia de proteger la identidad de la presunta víctima, dada su condición de menor de edad, evitando así divulgar datos que permitan reconocerla o afectarla de manera adicional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el sacerdote fue enviado a prisión preventiva en Buga?

La privación preventiva de libertad contra el sacerdote Andrés Felipe Restrepo Obando se debió a la gravedad de los hechos imputados y la necesidad de asegurar la protección de la víctima, garantizando que no haya interferencia en el proceso judicial. Según la Fiscalía General de la Nación, existen elementos probatorios suficientes para avanzar con la investigación mientras el detenido permanece en centro carcelario.

¿Qué implica el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado?

El delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado significa que existen circunstancias que aumentan la responsabilidad penal, como la edad de la víctima o una relación de confianza, autoridad o poder entre el acusado y la víctima. En este caso, el sacerdote habría establecido cercanía mediante actividades parroquiales, lo que agrava la conducta investigada de acuerdo con la Fiscalía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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