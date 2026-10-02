Por: EL PILON SA

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Una controversia surgió recientemente tras una publicación en redes sociales de Carlos Barbosa Álvarez, miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la congresista Alexandra Pineda, integrante del Pacto Histórico. Barbosa realizó un comentario público en su cuenta de Instagram en el que cuestionó a Cielo Gnecco Cerchar, dirigente política del departamento del Cesar. Esta acción derivó en una denuncia penal en su contra presentada ante la Fiscalía General de la Nación por presunta injuria agravada.

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La denuncia fue radicada el viernes por el abogado Keyner Sanmartín, quien representa a Gnecco Cerchar en este proceso. De acuerdo con lo explicado por Sanmartín, el documento presentado consta de 39 folios que detallan los hechos y argumentos en los que basa su acusación, centrados en el contenido de la publicación realizada por Barbosa. Según la defensa, la publicación no se limitó al ejercicio legítimo de la crítica política, sino que, en su criterio, vulneró la dignidad y el buen nombre de la líder social reconocida en el Cesar.

En palabras de Keyner Sanmartín, "esta acción penal es la reacción a una agresión cometida por el señor Barbosa en contra de mi representada a través de su cuenta en Instagram: una publicación dañina al buen nombre, que atenta contra la moral de una mujer reconocida como líder social en el departamento". El abogado enfatizó que la denuncia presentada no debe interpretarse como un acto de censura, sino como una exigencia de respeto a los límites legales que rigen el debate público. Recalcó: "esto no es una censura al señor Barbosa, sino la demostración de que las leyes en Colombia deben respetarse".

La investigación ahora le corresponde a la Fiscalía General de la Nación, que deberá determinar los pasos a seguir y si los hechos denunciados tienen relevancia penal. Hasta el momento de la publicación de la información, ni Carlos Barbosa Álvarez ni la congresista Alexandra Pineda han emitido comentarios públicos respecto a la denuncia interpuesta contra el funcionario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Carlos Barbosa fue denunciado penalmente por supuesta injuria agravada?

La denuncia penal contra Carlos Barbosa Álvarez se debe a una publicación en su cuenta de Instagram, en la que, según la defensa de Cielo Gnecco Cerchar, excedió los límites de la crítica política y habría afectado la dignidad y el buen nombre de la dirigente del Cesar. El abogado Keyner Sanmartín presentó una denuncia de 39 folios ante la Fiscalía General de la Nación, argumentando que las expresiones de Barbosa constituyen una posible injuria agravada.

¿Qué es la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) dentro del Congreso de Colombia?

La Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) es un equipo de apoyo conformado por asesores y asistentes que colaboran directamente con los congresistas en sus funciones legislativas y de representación. En este caso, Carlos Barbosa Álvarez forma parte de la UTL de la congresista Alexandra Pineda.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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