Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La seguridad en Herveo, Tolima, se encuentra bajo la lupa tras el reciente descubrimiento de un presunto plan para atentar contra Óscar Silva, padre de la alcaldesa de ese municipio, Gina Vanesa Silva. De acuerdo con la información revelada por las autoridades, la alerta permitió la captura de cinco personas, quienes habrían estado involucradas en la planeación del ataque. Este hecho despierta preocupación y revive las denuncias previas hechas por la alcaldesa sobre las difíciles condiciones de seguridad que enfrentan tanto los agricultores como los habitantes de la zona, especialmente en el sector del Páramo de Letras, donde habrían venido sufriendo presuntas extorsiones.

Sigue a PULZO en Discover

La situación ya había tomado relevancia pública en julio, cuando la mandataria, durante una intervención en presencia del presidente Abelardo de la Espriella, denunció directamente a Andrés Felipe Arango Ríos, conocido como alias ‘Tinejo’. Pese a encontrarse privado de la libertad en la cárcel de La Dorada, Caldas, ‘Tinejo’ fue señalado por la alcaldesa como uno de los responsables de las exigencias económicas a los pobladores. Según su relato, las amenazas no han cesado ni siquiera tras el traslado de algunos internos, hecho que evidencia, según la denuncia, que las redes delictivas continúan operando desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

Ante los señalamientos, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía de Caldas realizó un operativo en la cárcel de La Dorada. Durante la inspección, se registraron la celda de alias ‘Tinejo’ y otras dieciséis, decomisando objetos como celulares, tarjetas SIM, cargadores y elementos cortopunzantes, además de sustancias que serían estupefacientes. Esta intervención pretendía establecer si las comunicaciones para coordinar actividades ilegales se originaban desde ese centro carcelario.

Meses después, el 1 de octubre, las autoridades descubrieron un supuesto plan contra Óscar Silva. Los nombres de alias ‘Tinejo’ y alias ‘Soldado o Lobo’ —este último identificado como presunto líder del microtráfico en el norte del Tolima— volvieron a aparecer en las pesquisas, aunque ambos se encuentran privados de la libertad. La hipótesis de que el atentado pudiera estar relacionado con las denuncias de la alcaldesa no ha sido confirmada y forma parte central de la investigación, la cual también intenta esclarecer quién habría dado la orden, el móvil detrás del ataque y la función de los detenidos. La Fiscalía General de la Nación, en respuesta al riesgo, pidió reforzar las medidas de seguridad para Óscar Silva, la alcaldesa y el hermano menor de esta.

Este episodio, marcado por la continuidad de las amenazas y la posible relación entre hechos que involucran extorsión y atentados, pone de relieve la compleja situación de seguridad en Herveo y la importancia de la investigación para determinar posibles vínculos entre los diferentes sucesos.

¿Qué relación hay entre alias ‘Tinejo’ y las denuncias de extorsión en Herveo?

Alias ‘Tinejo’, identificado como Andrés Felipe Arango Ríos, fue señalado públicamente por la alcaldesa Gina Vanesa Silva durante una intervención ante el presidente como presunto responsable de las extorsiones que afectan a los habitantes y productores de Herveo, incluso encontrándose privado de la libertad. Posteriormente, el operativo en la cárcel de La Dorada buscó comprobar si desde su celda aún se coordinaban actividades delictivas, incautando diversas evidencias relacionadas con posibles comunicaciones ilegales.

¿Por qué fue necesaria la intervención del GAULA en la cárcel de La Dorada?

La intervención del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) en la cárcel de La Dorada se realizó tras la denuncia de la alcaldesa sobre extorsiones orquestadas supuestamente desde el interior del penal por alias ‘Tinejo’. El operativo tenía como objetivo confiscar elementos que permitieran mantener contacto con el exterior y facilitar crímenes, hallando celulares, tarjetas SIM y otras herramientas que podrían ser utilizadas para coordinar actividades ilícitas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.